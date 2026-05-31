Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević obišao je Kamenički park, gde se danas održava manifestacija Dani porodice, koja promoviše tradicionalne vrednosti i zajedništvo.

- Dugo nisam bio u Kameničkom parku. Kada sam bio gradonačelnik puno smo uložili i sredili. Odlučili smo se da poslednji dan u maju, nedelju, provedemo s porodicama u Kameničkom parku. To je ključna poruka - da smo svi jedna velika porodica. Porodica nikada ne urušava sebe pred drugima. Kada govorim o porodici, govorim o Srbiji i ovom gradu. Ponosan sam na sve ove ljude. Oni nikada nisu išli da diraju nečije dete u školi, da idu na kuću, kao što su radili našim članovima. Ne moraju svi da se slažu svemu, to je normalno. Svašta smo izdržali, ti dani su iza nas. Ne moramo da mislimo isto, ali mora da postoji taj nivo poštovanja - naveo je Vučević.

Miloš Vučević

On se zahvalio svima koji su došli u Kamenički park, ističući da je poruka okupljenih da ne mrze nikoga.

- Mi se poštujemo, porodica nam je svetinja. Nećemo da budemo deo podela da neko zavadi bake i deke sa unucima. Verujem da većina ljudi neće to ludilo, većina ljudi hoće normalno da žive. Vreme je da ne učestvujemo u podelama koje su nam nametnuli. Na sve načine su pokušali da podele narod i naciju. Nek se svako zapita a što se to nama dešava? Samo u Srbiji je nametnuto da mora da dovede do kraha države - naglasio je lider SNS.

On je prokomentarisao i nedavnu posetu Aleksandra Vučića Kini, kao i Orlovatu.

- Razgovor je lekovit za sve, pre svega u politici. Lekovito je i za predsednika države, da se od najviše geopolitike vrati razgovoru sa svojim narodom. Juče smo imali dug sastanak. Prethodnih 12 godina smo uradili mnogo dobrih stvari, ali mnogo posla nas još čeka. Niko ne idealizuje da smo sve rešili. Plate i penzije su daleko veće, ali mnogo još mora da se radi. Ljudi će da glasaju za pozitivno, ne za negativno. Ali, pustimo narod da odluči. U Novom Sadu su se Dinko, Pajtić i njihova ekipa trudili da ne dozvole normalnost života i potencirali pitanje Vojvodine, pravili terorističke kolone, koje su prebegle u Hrvatsku. Novi Sad nije zaslužio to što su mu uradili. Užasna je tragedija koja se desila na železničkoj stanici, a ono što se posle desilo je produbljivalo rane - zaključio je.