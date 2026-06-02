Blokaderi se zalažu za sve suprotno od svetosavskih vrednosti i pravoslavnih načela. Za njih je Sveti Sava karijerista, pa iako se na rečima zalažu za Srbiju svetosavskog duha, oni je, u stvari ne žele, već žele Srbiju Dinka Gruhonjića, Nataše Kandić i Žena u crnom. I s time će nastaviti jer su svesni da na izborima ne mogu da pobede, pa će pokušati da svoje ''vrednosti'' narodu da nametnu silom, smatraju sagovornici Kurira.

Prema njihovim rečima, u jeku je kampanja protiv Srpske pravoslavne crkve, a primer te kampanje je i blokaderska profesorka Marija Vasić koja je, komentarišući kolone vernika koji su ispred Hrama Svetog Save čekali da celivaju Pojas Presvete Bogoridce, ocenila da je "verovanje u natprirodne moći predmeta fetišizacija".

- Pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. To je jedan od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - istakla je.

Njena skandalozna izjava imala je jak odjek u javnosti, te je ubrzo usledila reakcija lidera SNS Miloša Vučevića koji je podvukao da je to najgora zloupotreba profesorskog položaja.

- Izjava Marije Vasić da je celivanje Bogodičinog pojasa fetišizam i neko primitivno magijsko ponašanje i obredi, nije samo stav jednog pojedinca, profesora, delatnika u javnom prostoru, ovo je nešto što je zabrinjavajuće s obzirom na to da Marija Vasić nameće to kao stav i svojim učenicima! Ne samo da u kontinuitetu vređaju SPC, Vojsku Srbije, predsednika Republike, po pravilu i ćirilično pismo, napadaju naše vrednosti koje su utemeljene u korene našeg naroda, našeg bića, nešto što nas karakteriše, nego pokušavaju na svaki način da omalovaže ljude koji imaju osećanje prema crkvi i pre svega su verujući ljudi u Gospoda Boga i pokazuju najgori oblik ekstremizma i ustvari sputavanje ljudi da slobodno izražavaju svoja religijska osećanja i slobodu misli - rekao je Vučević na Instagramu.

Takođe se tim povodom oglasio i ministar kulture Nikola Selaković.

- Takvim rečima pokazala je duboko nepoštovanje prema duhovnom nasleđu koje vekovima oblikuje srpski narod i čuva njegov identitet - između ostalog je istakao u svojoj objavi.

Crkva kao branik vere

U dosadašnjoj istoriji, istrajnost srpskog naroda u najtežim vremenima pokazala se kroz nesalomivu veru u Boga, a ljudi su se u najtežim i najradosnijim trenucima uvek okretali crkvi.

Teolog Nebojša Lazić za Kurir kaže da je da je okupljanje vernika u ovom broju ispred Hrama povodom dolaska Pojasa, Božije čudo.

Nebojša Lazić

- Crkva je uvek bila branik vere i uvek je stradala sa narodom. I u Austrougarskoj, i u doba NDH je srpski narod bio privržen crkvi. U najtežim vremenima kroz našu istoriju, ona je i dalje opstajala i ostala branik. To što neko ne shvata kulturološki i duhovni značaj ove relikvije i udara na SPC, to je dokaz da ni ne zna istoriju. Ovo su prvi zabeleženi ovoliki redovi ljudi koji dolaze da se poklone i celivaju Pojas. Dosad je više od 400.000 vernika došlo zbog te relikvije, to dokazuje duhovni značaj i slogu u narodu. Ovo je Božije čudo, toliki narod se sabrao u miru, tišini i molitvi, u tim redovima nije bitno ko je na čijoj strani, tu nema podela - naglasio je teolog.

Čin poštovanja

I pored stravične hajke blokadera i njihovih medija protiv SPC i patrijarha Porfirija, ni ovoga puta nisu uspeli da unište veru u crkvu i njenog poglavara, što dokazuje reka hodočasnika koji danima stoje u redu da se poklone relikviji, ali i celivaju ruku srpskom patrijarhu koji je došao da ih blagosilja.

Narod je stajao u kolonama i klanjao se patrijarhu koji je na platou Hrama prolazio kroz svoj narod, razgovarajući sa vernicima i onima koji su zatražili, pružio ruku da celivaju u znak poštovanja. Jedan korisnik društvene mreže Iks objavio je snimak patrijarha sa vernicima.

Miloš Stojković, predsednik svepravoslavnog nacionalnog saveta i teolog, ocenio je za Kurir da blokaderima ništa nije sveto, pa ni relikvija kojoj se za 11 dana koliko je u Hramu Svetog Save na Vračaru dosad poklonilo više od 400.000 vernika.

- Blokaderi se zalažu za sve suprotno svetosavskim vrednostima i pravoslavnim načelima. Zapravo, svemu onome čemu su nas učili Bogorodica i apostoli. Šta očekivati od ljudi za koje je Sveti Sava karijerista? Oni spomeniku patrijarhu Pavlu stavljaju kecelju, što je sve suprotno sa porukom koju treba da pošalje Pojas Presvete Bogorodice. Njima ništa nije sveto. Oni se ne zalažu za Srbiju svetosavskog duha, oni ne žele to, već Srbiju Dinka Gruhonjića, Nataše Kandić, Žena u crnom. Oni će, nažalost, nastaviti sa time, jer su svesni da na izborima ne mogu da pobede, pa će te svoje ''vrednosti'' pokušati da nametnu narodu silom. Da se zaista zalažu za demokratske vrednosti, kako tvrde, zalagali bi se i za demokratske principe. Nijedan časni građanin ne može da omalovažava i vređa takvu relikviju kakvu predstavlja Pojas Presvete Bogorodice.

Teolog naglašava neraskidive veze srpskog naroda sa Svetom Gorom, ali i postojanje velike ostrašćenosti od strane blokadera koji izvrću ruglu svetinje.

- Važno je naglasiti da su tim istim blokaderima Aleksandar Vučić, a i srpski patrijarh večito krivi za nešto, pa sebi dozvoljavaju vređanje predsednika svoje zemlje i poglavara SPC, a zanemaruju jedno vrlo važnu činjenicu - da je ta relikvija u Srbiju došla isključivo zbog poštovanja koje Vučić i njegova porodica imaju na Svetoj gori, kao i poštovanje prema srpskom patrijarhu. Ta sinteza države i crkve je na ogromnu korist građanima Srbije. Ne postoji bolji odnos u novijoj istoriji koji Srbija ima sa Svetom Gorom, nego što je ovaj danas. Pojas je bio dosad na Kipru, u Rusiji i u Srbiji, a jedini predsednici koji su joj se poklonili su Nikos Hristodulidis, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. Blokaderi se rugaju Presvetoj Bogorodici. Gde bi oni bili kao vladari da je veličaju, a ne da se rugaju? - podvukao je teolog.

Duhovna obnova Srbije

Teolog Stojković je posebno naglasio važnost ovog događaja za našu istoriju, kao i jaku međusobnu saradnju crkve i države na podizanju nacionalne svesti i duhovnoj obnovi jednog naroda.

- Vučića mogu da mrze koliko žele, ali ovaj istorijski događaj ne mogu da izbrišu. Pogledajte koliko je naša država jaka. Tome u prilog ide i činjenica da se u Srbiji ne grade samo fabrike i ne prave putevi, već se radi temeljno na duhovnom bogaćenju, što je najbitnije od svega, a oni bi i to da umanje. Na inicijativu srpskog predsednika, država Srbija je dala milion evra manastiru Vatoped da relikvija dođe kod nas, da joj se vernici iz svih krajeva sveta ovde poklone, a prihod koji verujuć narod ostavlja, ide našim majkama, sestrama, mučenicima na KiM. Srbija ima novca i za duhovnu obnovu, što je sveta stvar. Naš predsednik i naš patrijarh zajedno vrše duhovnu obnovu Srbije. To može da smeta samo onima koji služe Đavolu, a ne većinskoj Hristovoj Srbiji i ne smemo dozvoliti zlu da nas omete na tom našem svetosavskom i hristovom putu - naglasio je Stojković.