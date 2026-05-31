Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ekskluzivno za Breitbart News, u svom kabinetu u Beogradu, da je američki predsednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, te da je čak tri četvrtine građana Srbije podržavalo Trampa i želelo njegovu pobedu. Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „daleko najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovim rejtingom u Srbiji.

„Mogu da kažem da su me iznenadili pojedini komentari u američkim medijima u kojima su neke druge evropske zemlje predstavljane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo potpuno jasno da je upravo u Srbiji imao ubedljivo najveću podršku tokom izborne kampanje. Ta podrška je u tom trenutku prelazila 75 odsto među onima koji su se opredeljivali — što nije bio slučaj čak ni u samim Sjedinjenim Državama“, rekao je Vučić. „Nigde drugde.“

Vučić je predsednik Srbije, balkanske države u istočnoj Evropi koja je tokom poslednjih više od jednog veka prošla kroz brojne istorijske izazove. Srbija je bila deo Jugoslavije, koja se raspala nakon sloma Sovjetskog Saveza tokom kasnih devedesetih i ranih dvehiljaditih godina. Pre toga nalazila se iza Gvozdene zavese komunizma. Međutim, pre nego što je komunizam zahvatio istočnu Evropu, Srbija je u Drugom svetskom ratu bila na strani Saveznika protiv nacista, a zemlja je izgubila trećinu svog stanovništva kako u Prvom, tako i u Drugom svetskom ratu.

Kasnije su Sjedinjene Američke Države predvodile NATO bombardovanje Beograda tokom administracije Bila Klintona — porodica Klinton ovde nije naročito popularna — dok Srbija danas nastoji da postane članica Evropske unije, suočavajući se sa preprekama iz Brisela zbog još uvek nerešenog pitanja Kosova koje značajno utiče na njenu budućnost.

Ipak, živopisni Beograd spaja svoju burnu istoriju sa savremenom ulogom mesta gde se susreću Istok i Zapad, Sever i Jug, a Vučić, koji već godinama vodi zemlju, nastoji da Srbiju strateški pozicionira za uspešan 21. vek.

Vučić, strastveni šahista, razgovarao je sa novinarima Breitbart News-a gotovo sat vremena prošlog vikenda, neposredno pre puta u Peking, gde je trebalo da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, među prvim svetskim liderima nakon Trampove istorijske državne posete Kini u maju. U razgovoru je objasnio nekoliko razloga zbog kojih je Tramp veoma cenjen u Srbiji.

„Reći ću vam koji su razlozi. Postoje tri ključna razloga. Prvi je taj što su ljudi u Srbiji želeli da vide novi tip odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje, jer su tokom poslednjih trideset godina SAD često doživljavane kao sila koja nas je pritiskala po različitim pitanjima, a posebno tokom Klintonove ere i u vreme bombardovanja. Ljudi su očekivali velike promene.

Oni su oduvek voleli Ameriku. Voleli su ideju američkog sna i želeli su da vide novu vrstu odnosa između naše dve zemlje.

Drugi razlog je što su smatrali da je predsednik Tramp imao hrabrosti da otvara određena pitanja i da o njima govori glasno, otvoreno i javno, iz jednog tradicionalno konzervativnog ugla, drugačije nego što su to činili političari u Briselu i Vašingtonu pre njega.

Kada to kažem, mislim na porodične vrednosti i na pitanja vezana za rodni identitet. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete da ne postoje samo muškarci i žene već i nešto između, ljudi ostaju zbunjeni. Želeli su jasne i jednostavne poruke kakve je slao predsednik Tramp.

Treći razlog je hrišćanstvo i očuvanje vrednosti koje pripadaju hrišćanskom svetu, što se ljudima ovde veoma dopalo.

Postoji još nešto što su ljudi primetili — predsednik Tramp je želeo da uspostavi mir između Ukrajine i Rusije, kao i da doprinese miru u drugim delovima sveta. To su građani cenili.

To su bili glavni razlozi. Pored toga, ljudi su videli mogućnost razvoja ekonomskih veza između Srbije i SAD, imajući u vidu da je predsednik Tramp veoma pragmatična i racionalna osoba, koja uvek insistira na ekonomiji, rastu i povećanju trgovinske razmene. Sve su to bile veoma dobre vesti za građane Srbije.

Čak i danas, nakon više od godinu dana, Donald Tramp je ovde popularniji od bilo kog mogućeg budućeg protivnika njegovog političkog pokreta MAGA, jer ljudi veruju da je upravo on najbolji izbor za njih.“

Vučić je istakao da Srbi, imajući u vidu svoju istoriju i trenutne geopolitičke izazove, veoma pozitivno gledaju na način na koji predsednik Tramp, potpredsednik Džej-Di Vens i državni sekretar Marko Rubio vrše pritisak na Evropu po različitim pitanjima.

On je, na primer, sedeo u prvom redu kada je Rubio održao govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, godinu dana nakon što je Vens zbog sličnog nastupa bio kritikovan od strane evropskih lidera.

Prema Vučiću, Rubio je naišao na topliji prijem samo zato što su evropski lideri čuli ono što su želeli da čuju, dok im je promakla suština poruke Bele kuće, koja je zapravo bila još oštrija nego Vensova godinu dana ranije.

„Znate šta je bio moj komentar posle Rubiovog govora? Dobio je veliki aplauz. Rekao sam svojim saradnicima: ‘Ne razumem zašto su ovi ljudi toliko zadovoljni govorom, jer nisu razumeli njegove glavne poruke.’

Ako su pažljivo slušali, mogli su da primete da su njegove poruke na kraju bile čak i oštrije od poruka Džej-Dija Vensa. Ljudi nisu obraćali pažnju na suštinu, već su slušali ono što su želeli da čuju.

Mislim da neki Evropljani i dalje veruju da će se stvari vratiti na staro nakon Trampa, da će sve ponovo biti kao u vreme Obame ili Bajdena. Međutim, to se neće dogoditi. Interesi su drugačiji, okolnosti su drugačije. Nadam se da će pojedini lideri prevazići nostalgiju i početi da razmišljaju racionalno i pragmatično.“

Govoreći o odnosima Srbije i SAD, Vučić je rekao da je poslednji američki predsednik koji je zvanično posetio Beograd bio Ričard Nikson, te da bi voleo da Donald Tramp bude sledeći.

„Da, pozivam ga“, rekao je Vučić na pitanje da li želi da Tramp poseti Beograd. „Bio je u Poljskoj, Mađarskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, ali bih voleo da dođe u Srbiju.

Garantujem mu jednu stvar. Možete mi reći šta god želite, ali jedina uvreda koju bih mogao da prihvatim jeste da kažete da nismo bili dovoljno gostoljubivi.

Predsedniku Trampu garantujem da će ovde videti najveću masu ljudi koju je ikada video. Veću čak i od onih skupova u Vašingtonu. Ljudi bi dolazili iz svih krajeva Srbije da ga pozdrave i proslave njegov dolazak.

Došlo bi najmanje 100.000 ljudi da ga vidi i sasluša, kao i da čuje vesti o boljem odnosu između Srbije i Sjedinjenih Država.

Naši odnosi sa Amerikom nisu uvek bili najbolji. Međutim, bili smo saveznici u oba svetska rata. Spašavali smo američke pilote tokom Drugog svetskog rata. Izgubili smo trećinu stanovništva u Prvom svetskom ratu. Srbi su bili jedini narod bivše Jugoslavije koji je od samog početka bio jasno antinacistički opredeljen.

To bi bila prelepa poseta i pravo obnavljanje snažnog i tradicionalnog prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Država. Uveren sam da bi predsednik Tramp bio oduševljen tom posetom. Ako dođe, videće nešto što nije video nigde drugde na svetu.“

Na kraju intervjua Vučić je izazvao novinara Breitbart-a na partiju šaha u svom kabinetu. Kao dugogodišnji i strastveni šahista, pobedio ga je za svega pet minuta.

Na pitanje šta ljudi mogu da nauče iz šaha, odgovorio je:

„Apsolutno sve.

Pre svega, naučite kako da gubite, što je prvi uslov da naučite kako da pobeđujete. Naučite da nikada ne potcenjujete protivnike. Bolje je nekoga preceniti nego potceniti.

Takođe naučite da se borite za svoje ideje i ideale. I treće — nema predaje. Morate pokušavati da pobedite. Čak i kada padnete, morate ustati iz pepela i boriti se do poslednje figure na šahovskoj tabli.“

Vučić je partiju otvorio Kraljevim gambitom, čuvenim agresivnim i smelim šahovskim otvaranjem, što bi se moglo protumačiti i kao metafora njegovog stila vođenja politike.

Osim toga, Vučić je nekada igrao košarku. Srbija, poznata po visokom prosečnom rastu stanovništva, iznedrila je mnoge vrhunske košarkaše, među kojima je i Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa.

Na pitanje šta ljudi mogu da nauče iz košarke, Vučić je odgovorio:

„To je potpuno drugačije od šaha.

Košarka je priča o saradnji i zajedničkom radu sa drugim ljudima. Postoji jedna lepa izreka: Ako želiš da stigneš brzo, idi sam. Ako želiš da stigneš daleko, idi zajedno sa drugima.

Možete ostvariti dobru individualnu statistiku ako igrate samo za sebe, ali na kraju nećete postići ništa ako ne sarađujete sa saigračima. To je osnova svega, a tako funkcioniše i život.“

Vučić je rekao da je veliki ljubitelj NBA lige i da posebno ceni Nikolu Jokića.

„Pratim NBA svake noći. Zaista volim Nikolu Jokića. Divim se njegovom načinu razmišljanja.

Ali gledajući finale Zapadne konferencije između Oklahome i Sparsa, video sam možda najbolju košarku u svom životu. Bez obzira na to koliko sam voleo Majkla Džordana ili Boston Seltikse iz vremena Lerija Birda i Kevina Mekhejla, ove utakmice su bile neverovatne.