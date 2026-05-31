Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom toga što je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" podelio intervju Aleksandra Vučića za Breitbart News.

Brnabić je ocenila da ovaj potez, zajedno sa nedavnom posetom Kini i sastancima predsednika Srbije sa Sijem Đinpingom, pokazuje da tvrdnje o međunarodnoj izolaciji Srbije ne stoje i da spoljna politika Aleksandra Vučića ostvaruje značajne rezultate na globalnom nivou.

- Posle istorijske posete Kini, odličnih sastanaka sa predsednikom Sijem, Odrena prijateljstva, a koji je najviše priznanje koje je moguće dodeliti stranom državljaninu od strane predsednika NR Kine, evo i lične objave predsednika SAD, Donalda Trampa, o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Što bi blokaderi rekli - Vučić je u izolaciji, steže se obruč oko njega, njegova spoljna politika je doživela krah. Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine! Ruku na srce, Vučić uspeva ono što ni Tito nije - poručila je Brnabić.

Predsednik SAD Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je privukao veliku pažnju javnosti odmah nakon istorijske posete Kini gde se lično sastao sa predsednikom Kine Si Đinpingom koji ga je i odlikovao najvišim odlikovanjem, koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje, Ordenom prijateljstva, a koja je rezultirala istorijskim paketom od preko trideset sporazuma i investicijama teškim skoro milijardu evra.