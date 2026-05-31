Nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je privukao veliku pažnju javnosti odmah nakon istorijske posete Kini gde se lično sastao sa predsednikom Kine Si Đinpingom, oglasio se i srpski predsednik.

- Hvala predsedniku Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom - poručio je Vučić.

Objavljivanje intervjua usledilo je ubrzo nakon Vučićevih reči o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije, svetskim aktuelnostima i razlozima zbog kojih, kako je naveo, Tramp uživa podršku građana u Srbiji.

Naime, Aleksandar Vučić je za Breitbart News dao ekskluzivni intervju o popularnosti Donalda Trampa u Srbiji, odnosima SAD i Srbije i političkim porukama.

Kako je istakao, Donald Tramp je ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, te da je čak tri četvrtine građana Srbije podržavalo Trampa i želelo njegovu pobedu. Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „daleko najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovim rejtingom u Srbiji.

„Mogu da kažem da su me iznenadili pojedini komentari u američkim medijima u kojima su neke druge evropske zemlje predstavljane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo potpuno jasno da je upravo u Srbiji imao ubedljivo najveću podršku tokom izborne kampanje. Ta podrška je u tom trenutku prelazila 75 odsto među onima koji su se opredeljivali — što nije bio slučaj čak ni u samim Sjedinjenim Državama“, rekao je Vučić. „Nigde drugde.“

Vučić je predsednik Srbije, balkanske države u istočnoj Evropi koja je tokom poslednjih više od jednog veka prošla kroz brojne istorijske izazove. Srbija je bila deo Jugoslavije, koja se raspala nakon sloma Sovjetskog Saveza tokom kasnih devedesetih i ranih dvehiljaditih godina. Pre toga nalazila se iza Gvozdene zavese komunizma. Međutim, pre nego što je komunizam zahvatio istočnu Evropu, Srbija je u Drugom svetskom ratu bila na strani Saveznika protiv nacista, a zemlja je izgubila trećinu svog stanovništva kako u Prvom, tako i u Drugom svetskom ratu.

Kasnije su Sjedinjene Američke Države predvodile NATO bombardovanje Beograda tokom administracije Bila Klintona — porodica Klinton ovde nije naročito popularna — dok Srbija danas nastoji da postane članica Evropske unije, suočavajući se sa preprekama iz Brisela zbog još uvek nerešenog pitanja Kosova koje značajno utiče na njenu budućnost.