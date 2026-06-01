NAKON TRAMPA I POZNATI GENERAL OBJAVIO VUČIĆEV INTERVJU: Podsetio na herojski čin Srba kojim smo zadužili Amerikance - Srbija je igrala GLAVNU ULOGU
Flin je na društvenoj mreži X podelio intervju koji je Vučić dao za Brajtbart, i podsetio je na veliku akciju spasavanja američkih pilota u Drugom svetskom ratu od strane Srba, pripadnika JVuO Draže Mihajlovića.
- Srbija je odigrala glavnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz operaciju "Vazdušni most" (Halijard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji - istakao je general Flin.
Podsetimo, ranije je predsednik SAD Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki Brajtbart da je Donald Tramp "mnogo popularniji" u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera jer je "pragmatičan i racionalan".
Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.
Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao "ubedljivo najveću podršku" u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima.