Istaknuti blokader Dejan Ilić gostovao je u emisiji "Utisak nedelje" na blokaderskoj Nova S i tom prilikom nazvao političke neistomišljenike neprijateljima, poručivši da za njih "ne treba imati saosećanja"!.

- I kad mi apelujemo na njih i apelujemo na njihov moral, mi promašujemo metu. Zvučaće grubo ovo što kažem, ali oni su neprijatelji. Kraj. Gotovo. Kakav crni moral, kakvo crno saosećanje. Nema to. Vi idete protiv njih i računate šta možete da izgubite, šta možete da dobijete i imate taj cilj glavni, jedini, stalno pred očima i idete ka njemu - rekao je Ilić.