Nekadašnji medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper objavio je na društvenoj mreži X nove informacije o rasulu u toj stranci.
Politika
"MOTAJ KABLOVE, KRAJ PRIČE" Uroš Piper otkrio nove informacije o rasulu u DSS: Miloš Jovanović čisti vrh stranke od ljudi sa KiM (FOTO)
Slušaj vest
Njegovu objavu, uz koju je objavio i poruke u kojima se vidi nezadovoljstvo članova stranke, prenosimo u celosti:
1. Miloš Jovanović čisti vrh stranke od ljudi sa Kosova i Metohije.
2. Jedini kandidati sa KiM Lazar Milenković iz Štrpca i Igor Večević iz Velike Hoče nisu izabrani u Glavni odbor DSS.
3. Mihajlo Jovanović iz Leposavića izbačen iz predsedništva omladine DSS.
4. Desetak opštinskih odbora DSS po centralnoj i zapadnoj Srbiji raspušteno.
5. U Pazovi Jovanović raspustio odbor koji se protivio politici stranke da se podrže blokaderi i na čelo odbora doveden bivši poverenik LDP iz tog grada.
Eto, to vam je primera uništenja jedne stranke.
Dovešće Jovanović na kraju DSS na 0,8% na izborima koji dolaze!
Motaj kablove, kraj priče.
Reaguj
Komentariši