Njegovu objavu, uz koju je objavio i poruke u kojima se vidi nezadovoljstvo članova stranke, prenosimo u celosti:

1. Miloš Jovanović čisti vrh stranke od ljudi sa Kosova i Metohije.

2. Jedini kandidati sa KiM Lazar Milenković iz Štrpca i Igor Večević iz Velike Hoče nisu izabrani u Glavni odbor DSS.

3. Mihajlo Jovanović iz Leposavića izbačen iz predsedništva omladine DSS.

4. Desetak opštinskih odbora DSS po centralnoj i zapadnoj Srbiji raspušteno.

5. U Pazovi Jovanović raspustio odbor koji se protivio politici stranke da se podrže blokaderi i na čelo odbora doveden bivši poverenik LDP iz tog grada.

Eto, to vam je primera uništenja jedne stranke.

Dovešće Jovanović na kraju DSS na 0,8% na izborima koji dolaze!

Motaj kablove, kraj priče.

