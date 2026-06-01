Glavna tema gotovo svih hrvatskih medija ovog su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, a posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" podelio intervju koji je predsednik Vučić ekskluzivno dao za američki Breitbart News.

Reakcije iz dela hrvatskih medija pokazale su koliko je ovaj potez odjeknuo u regionu, pa su brojni tekstovi i komentari bili posvećeni upravo odnosu dvojice lidera i značaju koji je Tramp pridao Vučićevom obraćanju međunarodnoj javnosti!

Portali su posvetili posebnu pažnju i dali značajan prostor ovoj vesti, a naslovi koji se mogu videti, sami po sebi otkrivaju očaj hrvatskih medija zbog ovakve pohvale i poštovanja koje je ukazano predsedniku Vučiću.

Činjenica da je Tramp lično podelio Vučićev intervju predstavlja potvrdu da se glas Srbije i njenog predsednika pažljivo prati i van granica države, a to su pokazali upravo hrvatski mediji.

Hrvatski mediji o Vučiću i Trampu