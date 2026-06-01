Govoreći u emisiji "Redakcija", Zoran Anđelković, direktor JP ''Pošta Srbije'' i prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka su istakli da se u Srbiji beleže pozitivni trendovi u oblasti bezbednosti, od smanjenja broja stradalih u saobraćaju do efikasnijeg rada policije na javnim skupovima, uz poruku da je modernizacija i jačanje njenog statusa ključ za dalji napredak.

- Bio sam juče na toj svečanoj akademiji, odnosno proslavi Dana policije. Bio je to važan skup i poslato je nekoliko važnih poruka. Jedna od njih je da nema nerasvetljenih ubistava, što je, po mom mišljenju, veoma bitno i u preventivnom smislu, jer pokazuje da se slučajevi rešavaju. Takođe, važan podatak je i smanjenje broja stradalih u saobraćaju, uprkos velikom broju registrovanih vozila u Srbiji. To ne govorim samo zbog policije, već i zbog činjenice da se država infrastrukturno razvija, kroz izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica, što direktno utiče na bezbednost - rekao je Anđelković.

Rezultati i uloga policije u očuvanju bezbednosti

Kako je naveo, kroz unapređenje rada policije i određene sistemske promene beleže se pozitivni trendovi u bezbednosti, kako u saobraćaju, tako i tokom javnih okupljanja.

- Kada pogledamo konkretne primere, ranije je na Ibarskoj magistrali godišnje ginulo između 28 i 30 ljudi, a sada se taj broj značajno smanjuje. Ako to posmatramo kroz duži period, to znači da je spaseno mnogo života. Važno je i da se policija tehnološki i tehnički unapređuje, jer savremenija oprema i metode rada doprinose boljoj efikasnosti. Što se tiče javnih skupova, u prethodnom periodu imali smo ogroman broj okupljanja, i nije bilo težih posledica po građane. Policija, kao organ države, ima pravo da reaguje preventivno i, ako je potrebno, upotrebi silu da bi sprovodila zakon.

Petričković je istakao značaj uloge policije u očuvanju javnog reda i mira, uz naglasak na dosadašnje rezultate i najavljenu modernizaciju službe koja bi trebalo da doprinese još efikasnijem radu.

- Prvo što treba raščistiti jeste logika i tumačenja koja se u javnosti pojavljuju - pa čemu služi policija ako ne da čuva javni red i mir i bezbednost svih građana, uključujući i one koji ponekad čine krivična dela na skupovima. Ono što je karakteristično jeste da je policija do sada obavila ogroman posao. Imao sam zadovoljstvo i čast da prisustvujem svečanoj akademiji i mogla se videti dobra organizacija, kao i deo opreme i sredstava kojima policija raspolaže. Takođe mi se dopalo što je najavljena dalja modernizacija policije, jer je za efikasan rad neophodna i tehnička podrška - kaže Petričković.

- Kada je reč o statusu policije, važno je da se vraća njen dignitet i da se spreči bilo kakvo ugrožavanje njenog integriteta. Napad na policajca, njegov rad i službenu dužnost predstavlja napad na državu i državni poredak. U tom kontekstu, smatram važnim i da se naglasi da su prethodni periodi bili veoma zahtevni za policiju, ali da je važno što nije došlo do težih incidenata ili krvoprolića, iako su postojale različite provokacije - za emisiju "Redakciju", objasnio je Petričković.

