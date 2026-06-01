AKTIVISTKINJA MARIJA VASIĆ IZVREĐALA VERUJUĆ NAROD! Ocrnila relikviju koju celivaju vernici: ''Verovanje u natprirodne moći predmeta je FETIŠIZACIJA'' (VIDEO)
Aktivistkinja Marija Vasić najstrašnije je izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve tokom gostovanja u "Utisku nedelje" kod voditeljke Olje Bećković. Ona je verovanje vernika u moć Pojasa Presvete Bogorodice nazvala - ''fetišizacijom''.
- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.
Podsetimo, nepregledne kolone verujućeg naroda i danas su ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, gde ljudi mirno čekaju na celivanje relikvije.
Od praznika Vaznesenja Gospodnjeg do jučerašnjeg velikog praznika Silaska Svetog Duha na apostole, vernom narodu podeljeno je više od 400.000 tračica osveštanih na Pojasu Presvete Bogorodice.
