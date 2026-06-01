Slušaj vest

Profesorka i blokaderska aktivistkinja Marija Vasić tokom gostovanja u ''Utisku nedelje'' udarila je ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, već je uvredila i više od 400.000 vernika koji su u proteklih 12 dana dolazili u Hram Svetog Save iz svih krajeva Srbije, pa čak i iz daleke Moskve, i čekali po nekoliko sati da celivaju retku hrišćansku relikviju i dobiju tračice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice. Ona je ocenila da je "verovanje u natprirodne moći predmeta - fetišizacija".

Teolog Nebojša Lazić za Kurir kaže da je crkva opstala u najtežim vremenima kao branik vere, a da je okupljanje vernika u ovom broju Božije čudo.

Nebojša Lazić Foto: Kurir Televizija

- Crkva je uvek bila branik vere i uvek je stradala sa narodom. I u Austrougarskoj, i u doba NDH je srpski narod bio privržen crkvi. U najtežim vremenima kroz našu istoriju, ona je i dalje opstajala i ostala branik. To što neko ne shvata kulturološki i duhovni značaj ove relikvije i udara na SPC, to je dokaz da ni ne zna istoriju. Ovo su prvi zabeleženi ovoliki redovi ljudi koji dolaze da se poklone i celivaju Pojas. Dosad je više od 400.000 vernika došlo zbog te relikvije, to dokazuje duhovni značaj i slogu u narodu. Ovo je Božije čudo, toliki narod se sabrao u miru, tišini i molitvi, u tim redovima nije bitno ko je na čijoj strani, tu nema podela - naglasio je teolog.

1/13 Vidi galeriju Desetine hiljada ljudi došlo je da celiva pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Marija Vasić je u "Utisku nedelje" rekla da je potpuno sigurna da svi njeni đaci znaju šta znači fetišizacija predmeta.

- Pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija. Potiče od portuglaske reči "fetića", a ja sam tu temu obrađivala sa svojim đacima i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.

Marija Vasić Foto: Printscreen

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se putem društvenih mreža i tom prilikom oštro osudio izjavu profesorke blokaderke, istakavši da je to najgora zloupotreba profesorkog položaja.