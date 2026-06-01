Ministar kulture Nikola Selaković oglasio se povodom iskaza profesorke novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Marije Vasić koja je u emisji "Utisak nedelje" izjavila da je celivanje Bogodičinog pojasa "fetišizam" i istakao da time nije uvredila samo vernike koji su ovih dana dolazili da se poklone svetinji, već je takvim rečima pokazala duboko nepoštovanje prema duhovnom nasleđu koje vekovima oblikuje srpski narod i čuva njegov identitet.

- Kada neko sa mesta profesora sebi da za pravo da jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta i verska osećanja stotina hiljada ljudi svodi na 'fetišizam' i 'primitivne magijske obrede', onda više ne govorimo o akademskoj raspravi, već o otvorenom nipodaštavanju vere, tradicije i identiteta jednog naroda. Marija Vasić nije uvredila samo vernike koji su ovih dana dolazili da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice. Takvim rečima pokazala je duboko nepoštovanje prema duhovnom nasleđu koje vekovima oblikuje srpski narod i čuva njegov identitet - rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava što ovakve stavove iznosi osoba koja radi sa mladim ljudima i koja sama ističe da ih prenosi svojim učenicima.

- To nije obrazovanje u duhu slobodne misli, već pokušaj da se čitav sistem vrednosti srpskog naroda predstavi kao nešto nazadno, primitivno i nedostojno poštovanja. Javno delovanje prof. Vasić i kruga ljudi kojem pripada ukazuje da njihova meta nije samo Srpska pravoslavna crkva, već da godinama unazad pokušavaju da diskredituju i dehumanizuju institucije koje čuvaju Srbiju i nose teret odgovornosti za njen opstanak i razvoj. Na udaru su predsednik Republike, Vojska Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Srpska pravoslavna crkva, ali i svi građani koji se ne stide svoje vere i nacionalnog identiteta - istakao je ministar.

Kako je rekao, te institucije i ljude pokušavaju da predstave kao prepreku razvoju i kao društvene neprijatelje koje treba ukloniti iz javnog života.

- Zato njene izjave ne treba posmatrati izolovano. One su deo matrice u kojoj se sistematski napada sve što ima prefiks srpsko. Pošto nije prvi put da od istih krugova čujemo prezir prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nacionalnim simbolima i ćirilici, važno je da pažljivo slušamo ovakve poruke, jer one najbolje otkrivaju kakav bi odnos prema veri, tradiciji i nacionalnim pravima imali oni koji bi želeli da odlučuju o budućnosti Srbije, pa samim tim i našim životima. Hiljade ljudi koje su mirno i dostojanstveno čekale da celivaju Pojas Presvete Bogorodice nisu pokazale nikakav ekstremizam, naprotiv, pokazale su veru, poštovanje i ljubav prema svetinji. Nasuprot tome, vređanje i ismevanje njihovih uverenja predstavlja izraz netrpeljivosti koja ne može biti temelj nijednog zrelog i odgovornog društva. Izuzetno je važno da ne prelazimo olako preko ovakvih izjava. One nisu usmerene samo protiv Crkve, već protiv vrednosti koje su vekovima okupljale i održale naš narod. Na nama je da te vrednosti čuvamo, branimo i prenosimo budućim generacijama. Pobediće Srbija! - poručio je Selaković.