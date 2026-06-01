Studenti blokaderi po svojoj dobro poznatoj licemernoj mantri, svaki povod će pokušati da iskoriste za politikanstvo, a najglasniji su u situacijama koje se uklapaju u njihove prioritete i teme koje žele da istaknu u javnosti! Pod lažnom brigom o pticama belim čiopama pokušavaju da izvrše ucenu i pritisak na državu u nameri da je destabilizuju, navode sagovornici Kurira.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić istakla je da ti isti blokaderi, puni brige prema ptićima, napadaju i tuku građane i policijske službenike i da se nisu oglasili i tražili pravdu povodom smrti koleginice na Filozofskom fakultetu.

- Pre nekoliko dana pokušavali su da zapale policajce, rušili su grad, palili kontejnere, ali danas im je baš stalo do belih čiopa. Nije ih se ovoliko okupilo da traže pravdu i da traže odgovornost zbog stradanja studentkinje Filozofskog fakulteta, ali oko ptića, koji su u međuvremenu nahranjeni i zbrinuti, baš su se uznemirili. Ne nisu, nego im je ponovo stalo do nasilja - napisala je Brnabićeva na Iksu.

Lažni povodi

Profesor Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da navodna blokaderska briga o belim čiopama predstavlja oproban mehanizam u kome žele da izvrše pritisak i ucenu u pokušaju destabilizacije države i koji, kako je rekao, koriste lažne povode umesto istinskh uzroka.

- Izrazili su lažnu brigu o pticama, a nisu nijednu jedinu reč rekli, niti tražili odgovornost dekana Filozofskog fakulteta i rektora Vladana Đokića kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta stradala. Ovde su sada, govoreći o pticama, samo hteli da nađu povod da bi mogli da taj negativitet i anarhističko delovanje nastave. Nije bitna navodna briga o pticama, koliko je trebalo da bude bitna briga o stadaloj koleginici. To je samo jedna kockica u mozaiku blokaderskog odsustva političkog programa, ideja, argumentacije, to je jedna vrsta politikanske farse - kazao je profesor.

prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

On je naveo da studenti blokaderi žele da preko Univerziteta i nemira na ulicama oslabe institucije i čitavu Srbiju i njene građane.

- Traže lažne povode da bi postigli turbulentno stanje u društvu. One ozbiljne stvari, kao što je smrt koleginice, blokada fakulteta i pričinjena šteta, kako materijalna tako i duhovna, šteta za ekonomiju porodica studenata koji su izgubili godinu, im ne predstavljaju nikakvu važnost, već se licemerno govori o drugim propratnim fenomenima i uzima se bilo šta što može da bude povod - istakao je Petričković.

Selektivna odgovornost

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je pozivanje na odgovornost od strane studenata blokadera blago rečeno selektivno i da, kada je reč o političkoj i moralnoj odgovornosti, nje kod blokadera - nema!

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Navodna zabrinutost za zaštićene ptice bila je samo jeftin paravan i izgovor za uklanjanje natpisa "Srbija pobeđuje" sa Palate Albanija i eventualnog novog nasilja. Ti isti pojedinci izazivaju haos, nasilje na ulicama i tuku policiju, dok su istovremeno nemi na stvarne tragedije. Nisu se okupili da traže odgovornost za smrt studentkinje koja je stradala na Filozofskom fakultetu, niti im je palo na pamet da pohvale Ministarstvo koje je ekspresno preduzelo sve mere i zbrinulo pomenute ptice. Oni su danas glavni uzrocnici podela u društvu i glavni generator nasilja. Kada neko puca na čoveka ispred Narodne skupštine, kada izbode nekoga nožem ili polome čoveku rame, samo zato što drugačije misli, njih nigde nema. Tada ne pozivaju na zakon, niti traže pravdu, jer oni duboko veruju da su iznad svakog zakona i da je istina samo ono što oni kažu - istakao je Dejan Lisica.