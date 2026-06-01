Odnosi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo ulaze u fazu neizvesnosti nakon odluke Teherana da prekine direktnu komunikaciju sa Vašingtonom. Ovaj potez dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve izraženijih neslaganja oko američkih zahteva u vezi sa iranskim nuklearnim programom, što otvara pitanje da li je diplomatski dijalog zapao u ćorsokak ili se radi o novom obliku pritiska pred eventualni nastavak pregovora.

Dodatnu pažnju izazvale su i poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je američki predsednik Donald Tramp podelio deo ekskluzivnog intervjua predsednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Breitbart News, u kojem je srpski predsednik govorio o odnosima Beograda i Vašingtona, kao i o globalnim političkim izazovima i novim geopolitičkim okolnostima. U trenutku kada se diplomatski odnosi između velikih sila dodatno komplikuju, a globalni centri moći redefinišu svoje pozicije, postavlja se pitanje kakve posledice takva preraspodela snaga može imati na međunarodne odnose, stabilnost regiona i spoljnopolitičku poziciju Srbije.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su: Vladimir Kljajić, politikolog, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

Nova eskalacija na Bliskom istoku

Biljana Šahrimanjan Obradović komentarisala je odluku Teherana da prekine komunikaciju sa Vašingtonom i upozorila na dodatno usložnjavanje situacije na Bliskom istoku.

- U trenutnoj situaciji, kada imamo sukob Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nisam sigurna koliko je pametan i logičan potez da Benjamin Netanjahu daje odobrenje za napad na Liban. To znači da se na određeni način krše prethodni dogovori. Izrael konstantno tvrdi, a to su govorili i Donald Tramp i drugi američki zvaničnici, da Liban nije uključen u sporazume o prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ovakvi potezi predstavljaju dodatni pritisak na diplomatske napore koje je tim Donalda Trampa uložio kako bi došlo do sporazuma sa Iranom. Da li je ovo nova stepenica eskalacije, pokazaće naredni sati i dani, kao i to koliko je Izrael spreman da ide daleko, posebno u trenutku kada ga veliki deo međunarodne zajednice kritikuje zbog dešavanja u Gazi - rekla je ona.

Govoreći o Hezbolahu, Šahrimanjan Obradović istakla je da ta organizacija svoju snagu ne crpi isključivo iz Libana, već iz široke mreže pristalica i struktura koje postoje širom sveta. Dodala je da bi eventualno raspoređivanje boraca među civilnim stanovništvom moglo da dovede do scenarija sličnog onom kojem trenutno svedočimo u Gazi, sa velikim rizikom za civilne žrtve.

Pregovori pod znakom pitanja: može li se sukob rešiti bez diplomatskog dogovora?

Ljubomir Đurić osvrnuo se na navode o prekidu razgovora između Teherana i Vašingtona i ocenio da je u ovom trenutku potrebno sačekati zvanične potvrde.

- Pre svega treba sačekati da vidimo da li je to zaista tačno. Mislim da je Tramp u međuvremenu rekao da nema informaciju da su razgovori prekinuti. To je problem sa ovakvim sukobima, jer nijednoj strani ne možete u potpunosti verovati. Sa druge strane, mislim da se Tramp fokusira na teme koje nisu presudne za sam konflikt. Iranska mornarica je bila prilično irelevantna i pre početka sukoba. Mnogo veću pretnju predstavljaju iranski dronovi i raketni sistemi nego njihovi brodovi i čamci. Ključno pitanje je u kojoj meri Amerika može da natera Iran na određene ustupke, jer je suština svakog rata da se kroz primenu sile protivnik dovede u poziciju da prihvati određene zahteve. Za sada ne vidimo da se to događa. Iran nije prihvatio nijedan zahtev Sjedinjenih Američkih Država, a ukoliko pregovori i dalje postoje, očigledno je da ne idu u dobrom smeru - rekao je Đurić.

Đurić smatra da se aktuelna kriza ne može rešiti isključivo vojnim sredstvima i da vojni pritisak može eventualno da posluži za jačanje pregovaračke pozicije. Međutim, ocenjuje da Sjedinjene Američke Države za sada nisu ostvarile ni takvu prednost, dok najveći problem vidi u činjenici da sukob sve više poprima globalne razmere.

Netanjahu, Hezbolah i uticaj Irana na bezbednosnu situaciju u regionu

Vladimir Kljajić osvrnuo se na pitanje da li izraelska vlada samostalno donosi ključne odluke ili postoji usaglašenost sa politikom Sjedinjenih Američkih Država.

- Netanjahu jeste pod političkim pritiskom da okonča operaciju, ali u bezbednosnom smislu nikada nije imao povoljniju situaciju. Hezbolah je trenutno u veoma teškoj poziciji. Reč je o organizaciji koja je godinama važila za najbolje opremljenu militantnu grupu na Bliskom istoku, a značajan deo naoružanja dobijala je direktno iz Irana, preko Sirije. Ostaje da se vidi da li će Iranska revolucionarna garda opstati u sadašnjem obliku i da li će nastaviti sa dosadašnjom politikom i retorikom prema Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko se takav pristup nastavi, jasno je da će i dalje ulagati značajna sredstva u vojni sektor, što su pokazivali i prethodnih godina usmeravajući veliki deo prihoda od nafte na jačanje vojnih kapaciteta - rekao je Kljajić.

Šta poručuje Trampovo deljenje Vučićevog intervjua?

Kljajić osvrnuo se na odluku Donalda Trampa da na svojim društvenim mrežama podeli intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Svakako je fantastično da se Srbija pominje ne u kontekstu devedesetih godina, već kao regionalni lider i kao neko na koga Amerika računa kada je reč o ovom delu sveta. To je izuzetno pohvalno, imajući u vidu da američki predsednik ima drugačiju politiku prema regionu. Takav pristup odgovara srpskim vlastima, koje na tome rade već godinama kroz regionalno povezivanje i inicijative poput Otvorenog Balkana. To su projekti koje je podržavala i prethodna američka administracija, dok je i administracija Donalda Trampa tokom njegovog prvog mandata insistirala na ekonomskom povezivanju regiona. Sada vidimo i održavanje samita Evropske unije, što je takođe pozitivan korak ka integraciji i stvaranju zajedničkog tržišta - rekao je Kljajić.

