Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik TV Prva Crna Gora i osnivač portala Borbe dao je osvrt na uspešne diplomatske aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Tekst prenosimo u celosti:

Kada biste pročitali vest da je predsednik jedne države koja nije ni svetska sila, ni nuklearna velesila, ni članica G7, u roku od nekoliko dana boravio u Pekingu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, a zatim na kraju iste sedmice čuli da ga javno citira predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, verovatno biste zaključili da je reč o političaru sa ozbiljnim međunarodnim ugledom. Verovatno bi svetski mediji analizirali njegovu diplomatsku poziciju, političku težinu i sposobnost da održava komunikaciju sa najvažnijim centrima moći na planeti.

Verovatno bi ga nazivali državnikom. I govorili bi o njegovom međunarodnom uticaju. Logično je da bi ga predstavljali kao lidera koji uspeva da vodi svoju zemlju kroz složene geopolitičke okolnosti.

Ali postoji jedan izuzetak.

Taj izuzetak zove se Aleksandar Vučić. A ta država zove se Srbija.

Jer kada je reč o Vučiću, pravila koja važe za sve druge političare kao da prestaju da postoje. Tada činjenice postaju manje važne od političkih želja njegovih protivnika, a realnost se često pokušava zameniti propagandnim konstrukcijama koje nemaju mnogo veze sa stvarnim stanjem stvari.

I upravo zato danas svedočimo jednoj od najvećih političkih i medijskih kontradikcija u regionu.

ČINJENICE GOVORE JEDNO, NARATIV DRUGO

Nije stvar političkih simpatija ili antipatija. Nije stvar ni toga da li neko podržava ili ne podržava Aleksandra Vučića.

Stvar je mnogo jednostavnija.

Postoje činjenice. A činjenice govore da je predsednik Srbije danas jedan od retkih evropskih lidera koji istovremeno održava komunikaciju sa Vašingtonom, Moskvom i Pekingom.

To nije mala stvar. Naprotiv.

U vremenu kada je svet podeljen više nego u bilo kojem trenutku nakon završetka Hladnog rata, sposobnost da razgovarate sa tri najveća globalna centra moći predstavlja ozbiljan politički kapital.

Dok su mnogi evropski lideri zatvoreni unutar jednog geopolitičkog okvira, Srbija pokušava da vodi politiku koja joj omogućava komunikaciju sa svima.

Takva pozicija nije jednostavna.

Ona podrazumeva stalne pritiske, zahteve i očekivanja sa različitih strana.

Ali upravo zbog toga ona ima posebnu težinu.

Jer mnogo je lakše biti dio jednog bloka nego istovremeno održavati odnose sa više suprotstavljenih centara moći.

SRBIJA NIJE VELIKA SILA, ALI NIJE NI NEVAŽNA DRŽAVA

Jedan od razloga zbog kojih se uspesi srpske diplomatije često pokušavaju minimizirati jeste činjenica da pojedini politički i medijski krugovi ne mogu da prihvate promenjenu poziciju Srbije u međunarodnim odnosima.

Srbija nije Nemačka. Nije Francuska. Nije Kina. Nije Rusija. Nije Amerika.

Ali upravo zato je njena međunarodna pozicija još zanimljivija.

Jer kada državu srednje veličine primaju najuticajniji lideri sveta, to govori da ona ima određenu političku težinu.

Nijedna velika sila ne ulaže vreme i politički kapital na nevažne adrese.

To je osnovno pravilo međunarodnih odnosa.

Si Đinping ne bira slučajno sagovornike.

Donald Tramp ne citira slučajno političke protivnike.

Vladimir Putin ne održava slučajno kontakte sa evropskim liderima.

U svetu geopolitike ne postoje slučajnosti. Postoje interesi.

A činjenica da Srbija danas uspeva da ostane relevantan sagovornik na svim važnim adresama govori mnogo više od hiljada političkih komentara.

ZAŠTO JE VUČIĆ PROBLEM?

Upravo tu dolazimo do suštine. Problem pojedinih medija i političkih struktura nije u tome što Vučić nema međunarodni ugled.

Naprotiv.

Problem je upravo u tome što ga ima. Jer mnogo je teže održavati narativ o navodnoj izolaciji Srbije kada predsednika te države primaju najmoćniji ljudi sveta.

Mnogo je teže govoriti o beznačajnosti kada se vrata Pekinga, Moskve i Vašingtona istovremeno otvaraju za jednog političara.

Mnogo je teže uveravati javnost da je neko marginalna figura kada se njegovi sastanci i izjave prate u najvećim svetskim centrima.

Zbog toga se često pribegava drugoj strategiji.

Ako se ne mogu osporiti činjenice, onda se pokušava osporiti osoba.

Ako se ne može osporiti međunarodni položaj Srbije, onda se pokušava kriminalizovati njen predsednik.

Ako se ne mogu osporiti diplomatski rezultati, onda se proizvodi narativ koji nema mnogo veze sa realnošću.

POLITIKA BALANSIRANJA

Jedna od stvari koje se najviše zameraju Vučiću jeste upravo ono što mu je donelo najveći međunarodni značaj.

1. Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

2. Istovremeno održava odnose sa Evropskom unijom.

3. Sarađuje sa Kinom.

4. Razvija odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Za jedne je to nedostatak jasnog opredjeljenja.

Za druge je to vođenje samostalne državne politike.

Međutim, bez obzira na političke ocene, rezultat je vidljiv.

Srbija je uspela da sačuva komunikaciju sa svim relevantnim međunarodnim akterima.

A to je danas retkost čak i među mnogo većim državama.

KAKO IZGLEDA LIDER AKO VUČIĆ NIJE LIDER?

I tu dolazimo do pitanja koje se samo nameće.

Ako predsednik države kojeg primaju Si Đinping, Vladimir Putin i Donald Tramp nije lider, ko onda jeste?

Ako političar čije se izjave analiziraju u najvažnijim svetskim centrima nije relevantan, ko jeste?

Ako država koja uspeva da razgovara sa svim globalnim silama nije važna, koja jeste?

Naravno da niko nije iznad kritike. Naravno da svaka vlast ima svoje greške. Naravno da postoje legitimna politička neslaganja.

Ali postoji granica između kritike i negiranja stvarnosti.

A stvarnost govori da je Aleksandar Vučić danas jedan od najprepoznatljivijih političkih lidera jugoistočne Evrope i verovatno političar sa najvećim međunarodnim kontaktima u regionu.

PROBLEM NIJE U VUČIĆU, VEĆ U OGLEDALU

Možda zato cela priča na kraju govori manje o Vučiću, a mnogo više o njegovim kritičarima.

Jer nije teško napadati čoveka koji je svakodnevno izložen političkim udarima.

Mnogo je teže objasniti zašto ga primaju najmoćniji ljudi sveta.

Nije teško napisati naslov o navodnoj izolaciji Srbije.

Mnogo je teže objasniti njeno prisustvo na najvažnijim međunarodnim adresama.

Nije teško osporavati lidera.

Mnogo je teže objasniti zašto ga uvažavaju oni koji odlučuju o sudbini savremenog sveta.

Zato se na kraju cela priča svodi na jednostavno pitanje:

Ako predsednik Srbije, države od nešto više od šest miliona stanovnika, u istom političkom trenutku razgovara sa Pekingom, Moskvom i Vašingtonom, a pritom ga pojedini mediji i dalje predstavljaju kao nevažnog i nepoželjnog političara, onda problem možda nije u Aleksandru Vučiću.