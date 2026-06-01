“NE VERUJEM DA ĆE VLADA SRBIJE UVESTI VIZE GRAĐANIMA RUSIJE” Vulin: To bi značilo da Srbija napušta samostalnu i slobodarsku politiku
Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da ne veruje da će Vlada Srbije uvesti vize građanima Rusije, upozoravajući da bi takav potez imao ozbiljne političke i ekonomske posledice za Srbiju.
"Ne verujem da će Vlada Srbije uvesti vize građanima Rusije. Srbi su prevelik narod za takvu podlost. Uvođenje viza za građane Rusije pod pritiskom Evropske unije bi značilo da Srbija napušta samostalnu i slobodarsku politiku a da sadašnja vlada postaje prva srpska vlada koja se priključila antiruskoj histeriji", rekao je Vulin, pa nastavio:
"Takva neprijateljska odluka, koju Rusija ničim nije izazvala, ne bi prošla bez posledica po političku i ekonomsku budućnost Srbije. Srbija bi izgubila i povlašćen položaj u kupovini gasa, pristup ogromnom ruskom tržištu, ali i bezusolvnu podršku Rusije u borbi za Kosovo i Metohiju i svakom drugom za Srbiju bitnom pitanju u međunarodnim forumima. Ako napustimo rusku braću a ko nam ostaje i kome mi ostajemo? Ako uvedemo vize Rusiji koliko će nam trebati da to uradimo i Kini? Gubitak koji bi Srbija doživela svrstavajući se uz EU protiv Rusije ne bi mogao da se izmeri samo novcem, ova generacija Srba bi zauvek izgubila čast i pravo da se smatra vrednom svojih predaka i svaku nadu da će biti na ponos svojih potomaka. Bratstvo Srba i Rusa nije fraza to je izbor potvrđen vekovima i zajedničko opredeljenje za budućnost", poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.
