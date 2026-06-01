- Poseta Narodnoj Republici Kini je strašno važna. Kada sam išao u Indiju, napisao sam za njihove najtiražnije novine jedan dobro sročen članak, i naišao na ogromnu pažnju indijske javnosti. Niko u Srbiji to nije primetio. Kako sam čuo, taj članak je pročitalo više od 150 miliona ljudi. Mi smo time postali vidljivi. Narendra Modi me je stavio odmah pored Makrona. Bio sam najvažniji gost, iako je imao desetine državnika iz različitih zemalja. Jedna mala Srbija je bila na pijedestalu snage koju nema, ali koju svojim političkim delovanjem dobija. Išao sam u Narodnu Republiku Kinu, u Sjedinjene Američke Države, najmoćniju zemlju sveta, u budućnosti izvesno najmoćniju zemlju sveta, i tamo smo bili čudesno dočekani. I to je izazvalo ponos, i rekao bih kod svakog normalnog građanina ove zemlje, poštovanje koje su oni pokazivali, ne zato što samo što, ne znam, vole Aleksandra Vučića. Simpatičan sam im, drag, ali oni vole Srbiju, i to kod svakog normalnog u ovoj zemlji izaziva ne samo pažnju, već rekoh i ponos i neku dozu gordosti. I obavili smo velike stvari u Kini. Ja sam u međuvremenu pisao nekoliko tekstova i za neke druge medije. Ovo je bila jedna od stvari koju sam dao kao intervju Brajbartu - rekao je Vučić.