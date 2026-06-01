"BILI SMO ČUDESNO DOČEKANI U KINI, TRAMP JE PRIMETIO MOJ INTERVJU" Vučić: To je za našu malu zemlju od ogromnog značaja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je poseta Kini bila veoma važna za Srbiju, kao i da su tamo čudesno dočekani.
- Poseta Narodnoj Republici Kini je strašno važna. Kada sam išao u Indiju, napisao sam za njihove najtiražnije novine jedan dobro sročen članak, i naišao na ogromnu pažnju indijske javnosti. Niko u Srbiji to nije primetio. Kako sam čuo, taj članak je pročitalo više od 150 miliona ljudi. Mi smo time postali vidljivi. Narendra Modi me je stavio odmah pored Makrona. Bio sam najvažniji gost, iako je imao desetine državnika iz različitih zemalja. Jedna mala Srbija je bila na pijedestalu snage koju nema, ali koju svojim političkim delovanjem dobija. Išao sam u Narodnu Republiku Kinu, u Sjedinjene Američke Države, najmoćniju zemlju sveta, u budućnosti izvesno najmoćniju zemlju sveta, i tamo smo bili čudesno dočekani. I to je izazvalo ponos, i rekao bih kod svakog normalnog građanina ove zemlje, poštovanje koje su oni pokazivali, ne zato što samo što, ne znam, vole Aleksandra Vučića. Simpatičan sam im, drag, ali oni vole Srbiju, i to kod svakog normalnog u ovoj zemlji izaziva ne samo pažnju, već rekoh i ponos i neku dozu gordosti. I obavili smo velike stvari u Kini. Ja sam u međuvremenu pisao nekoliko tekstova i za neke druge medije. Ovo je bila jedna od stvari koju sam dao kao intervju Brajbartu - rekao je Vučić.
- Ovo je predsednik Tramp primetio. Već pre toga su jedan moj uvodni tekst na Foxu zapazili. To je za našu malu zemlju od ogromnog značaja. Nemojte da smetnete s uma, zemlje se poštuju one koje su nezavisne, koje suvereno donose svoje odluke, koje ubrzano rastu i koje mogu da budu politički činilac. Srbija je... ja nikad nisam zadovoljan. Zameram sebi milion stvari. Nismo radili dovoljno. Ali smo najbrže napredovali. 2015. početkom, posle teških reformi, visokog javnog duga, deficita, smanjenja plata u javnom sektoru, bili na 300 evra prosečne plate, Crna Gora je bila čak 50 odsto iznad nas. Danas smo mi zemlja s najvišim platama u regionu, samo 10 godina kasnije. Uspeli smo mnogo. Promenili smo zemlju. Ali te promene nisu dovoljne, moraju da budu snažnije, jače, odgovornije. Ne promene koje će da nas vraćaju u prošlost, već one koje sami guramo i gde sami razumemo da moramo sebe da popravimo. Ova pozicija Srbije je od izuzetnog značaja - rekao je.