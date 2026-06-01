"NEKO JE PUSTIO DEZINFORMACIJE DA NAŠTETI NAŠOJ ZEMLJI!" Predsednik Vučić presekao: Srbija neće uvoditi vize Rusima!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica Milomira Marića", govorio je i o, između ostalog, o dezinformacijama koji se dele protiv Srbije.
- Evo, ja sam juče čuo tu vest da Srbija uvodi vize Rusima i stvarno nisam znao o čemu se radi. Pozvao sam Anu Brnabić i pitao da li su nešto izglasali ili je u proceduri i ona mi je rekla da nema ništa od toga. Pitao sam je zna li odakle je ta vest i ona nije znala. Neko je jednostavno pustio dezinformaciju da našteti Srbiji - rekao je Vučić i dodao.
Kad su u pitanju ucene EU da ćemo ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, ističe da neće doći do toga.
- Takva odluka neće biti doneta. Čak i da je neko donese biće sklonjena odmah.
Sve o gostovanju predsednika Vučića pratite u našem tekstu UŽIVO.
Kurir.rs