Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica Milomira Marića", najavio je i značajne napretke kroz pakete pomoći države svim građanima, a pogotovo najstarijima i najugroženijima.

- Završavamo program predlog oko lekova, posle Tivta ćemo posle 5-6 dana izaći sa programom koji će mnogo da pomogne ljudima oko lekova, cena lekova, to je taj jedan sveobuhvatan paket, ne samo za penzionere već za sve najugroženije ljude u Srbiji. Da napravimo značajan paket bar za lekove koji regulišu pritisak, za srce i pritisak za ljude koji nemaju novac da plate taj lek, da uvek znaju da imaju taj lek, ono što im je od ključnog značaja da nam se ne događa da nam ljudi umiru zato što nemaju 2. 500 ili 3. 000 ili 4. 000 dinara da plate taj lek. Sa druge strane da znamo da ti lekovi mogu da ih koštaju manje ukoliko ih koriste. Nećemo ostaviti 1.663. 000 penzionera, već ćemo gledati da pomognemo i onima koji imaju socijalna primanja, njih 67.000 - rekao je Vučić i dodao:

- Videćemo da slično obezbedimo i za određene kategorije boraca, za one koji primaju dečiji dodatak, i tako dalje, mada tu ima nekada i poklapanja, negde oko 20.000 ljudi se preklapaju, ali ćemo da to pokušamo da rešimo, da napravimo jedan značajan paket. I tu posebno ćemo da gledamo da pomažemo onima koji taj novac nemaju, da uvek znamo da ga imaju, da li će da ga potroše na taj način ili ne, ali da znamo da ga imaju, i sa druge strane da znamo da ti lekovi njih mogu da koštaju manje ukoliko ih koriste, tačnije to su paracetamoli, bensedini, brufeni i tako dalje. Da sad ne objašnjavam zbog čega sve, ali gledaćemo, čak i tu da pronađemo nekakav dogovor sa veletrgovcima, sa farmaceutskim kompanijama, da vidimo kako da to rešimo.

- Druga stvar, ja ću odmah po povratku iz Tivta, gde idemo, opet ćete da me pitate, već za vikend ću da odem u više sela udaljenih na istoku Srbije, i da obiđem sa ambulantnim kolima, ovim specijalnim ambulantnim kolima koje smo u međuvremenu uspeli da nabavimo, i da odemo u najudaljenija sela i da razgovaram sa ljudima. I da im kažem da je to nešto što mora da im bude dostupno. Da pokažemo da brinemo ljudima, da nam je stalo do njih, ne samo do Kliničkog centra u Beogradu, zato što Beograd ima, ne znam, toliko i toliko ljudi, već da moramo da brinemo o svakom čoveku. I na istoku Srbije, i na jugu Srbije, i na zapadu Srbije, i na severu Srbije, i u centralnoj Srbiji - istakao je.

- Takođe, ono što je veoma važno kada govorimo o tom paketu: očekujte u septembru mesecu, dakle najavljujem vam za koliko je to, 3 meseca. Za 3 meseca očekujte, mi ćemo izaći sa jednim paketom, veoma značajnim za najugroženije stanovnike, ali ne samo najugroženije, već i deo šire populacije, gde ćemo pronaći načina kako da dodatno obezbedimo bolji životni standard. I verujem da će tim paketom mera svi ljudi u Srbiji biti izuzetno zadovoljni. I verujem da možemo to sebi da priuštimo. Pre toga nam ostaju razgovori i poštovanje koje uvek imamo prema Međunarodnom monetarnom fondu, da razgovaramo sa njima, da vidimo sve. Ali ako vam ja kažem da će ljudi biti obradovani, posebno naši najstariji sugrađani, da će biti veoma obradovani, onda ljudi treba da imaju razloga za optimizam i da znaju, kao što sam uvek govorio, istinu, da znaju da i sada.

