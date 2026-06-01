- Ljudi su kao pčele ili kao muve: pčela će i na đubrištu naći makar komadić bombone da na njega sleti, muva će i u najlepšoj bašti prepunoj cveća sleteti na neku nečistoću.

Kao što muva nikada ne može razumeti pčelu, tako i oni koji se klanjaju zlatnom teletu ne mogu razumeti one koji se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice.

Njihov Bog je novac. Kapital-religija. Ne mogu oni koji slave isključivo materijalno, prolazno i trenutno da shvate da stotine hiljada ljudi satima u miru i molitvi čeka da se pokloni Majci svih nas.

Njihova arogancija nije nikakva intelektualna nadmoć. Naprotiv, to je slabost površnih konformista za koje vrednost ima samo ono što može da se kupi. Egoizam je bolest duše. I nije stvar u tome što su oni bezbožnici (njihovo je pravo), problem je što su otvoreni protivnici onih koji to nisu. U ime ljudskih prava i tolerancije vređaju one koji nikoga nisu uvredili time što su došli da se poklone svetinji.

Srpski narod je kroz istoriju preživeo zahvaljujući svojoj veri i svojoj Crkvi. Crkva nas je održala onda kada nismo imali državu. Vera nas je hranila onda kada nismo imali ni hleba, ni vode, ni slobode. U najtežim vremenima stradanja, okupacija i progona, vera nas nije napustila, jer mi nismo napustili nju.