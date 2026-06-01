Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras vest da je skupština Crne Gore na večerašnjoj sednici usvojila predlog Zakona o statusu potomaka Dinastije Petrović Njegoš, čije su predložene izmene prošle godine izazvale buru u javnosti, te da je “nasilna aneksija” ostala u tekstu.

Vučić je izjavio da Crna Gora ima pravo na svoju budućnost kakvu želi, ali, kako je istakao, nema pravo da falsifikuju istoriju i da Srbiji određuje kako će da sagledava istorijske činjenice.

"Nadam se da vest koju smo zajedno pročitali pred emisiju nije tačna, o tome da je Crna Gora izglasala dopune zakona o dinastiji Petrović, kojima je upotrebila sintagmu da je 1918. izvršena nasilna aneksija, nadam se da to nije deo. Ako jeste, to bi bio ne samo falsifikat istorije, već bi to u značajnoj meri nama pokazalo šta je to što o Srbiji i o srpskom narodu misli današnje rukovodstvo i većina u Crnoj Gori", rekao je Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

On je naveo da ne zna šta da kaže na pokušaje da se potre istorija Prvog svetskog rata i Mojkovačke bitke, a upitan ko je od poslanika glasao za zakon, Vučić je odgovorio da je sasvim siguran da su glasali poslanici partije premijera Milojka Spajića (Evropa sad) i bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovićeva (DPS).

Na konstataciju da je za većinu bilo potrebno da glasa i neko od poslanika srpskih stranaka u crnogorskom parlamentu, Vučić je kazao da ne isključuje tu mogućnost.

"Jedino što sam sasvim siguran, to je da Milan Knežević i Demokratska narodna partija nisu glasali za to, to sam sasvim siguran, poznajući Milana. Milana znam, o njemu imam po tom pitanju apsolutno poverenje. Znam koliko je častan i čestit Srbin, častan i čestit čovek, i siguran sam da za tako nešto ne bi glasao. Ali evo, ja se sve nadam da ima neki amandman i da to nije baš istina", rekao je Vučić.