Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće.

Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće.

Nominacija Janga upućena je, u skladu s procedurom, američkom Senatu - Gornjem domu Kongresa SAD, na potvrdu.

Ko je Majkl K. Jang, advokat, pravnik i diplomata

Majkl Kent Jang (76) poznat je u akademskim krugovima ali i po javnoj službi. Bio je prvi čovek Univerziteta države Juta i Univerziteta Vašington, kao i predsednik Teksas A&M univerziteta.

Diplomatija mu nije nepoznanica, naprotiv.

Imao je diplomatsku ulogu i za vreme administracije Džordža H.W. Buša - Buš Stariji, uključujući i službovanje na mestu ambasadora za trgovinu i poslove zaštite okoline.

Diplomirao je pravo na Harvardu, advokat je, a bio je predavač i profesor prava, posle čega je zauzimao glavne pozicije na nekoliko američkih univerziteta.

Rođen je 1949, odrastao je u Sakramentu, u Kaliforniji.

Oženjen je.

Iz prvog braka sa prvom suprugom ima troje odrasle dece - ćerku i dva sina.

Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u Stejt departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta.

- Nije karijerni diplomata, već prekaljeni teškaš u advokaturi, rekao je Petar Ivičić iz Pupin inicijative za RTS.