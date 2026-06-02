ZVANIČNO IZ BELE KUĆE: Predsednik Tramp nominovao Majkla Janga iz Jute za ambasadora SAD u Srbiji, evo ko je on!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće.
Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće.
Nominacija Janga upućena je, u skladu s procedurom, američkom Senatu - Gornjem domu Kongresa SAD, na potvrdu.
Ko je Majkl K. Jang, advokat, pravnik i diplomata
Majkl Kent Jang (76) poznat je u akademskim krugovima ali i po javnoj službi. Bio je prvi čovek Univerziteta države Juta i Univerziteta Vašington, kao i predsednik Teksas A&M univerziteta.
Diplomatija mu nije nepoznanica, naprotiv.
Imao je diplomatsku ulogu i za vreme administracije Džordža H.W. Buša - Buš Stariji, uključujući i službovanje na mestu ambasadora za trgovinu i poslove zaštite okoline.
Diplomirao je pravo na Harvardu, advokat je, a bio je predavač i profesor prava, posle čega je zauzimao glavne pozicije na nekoliko američkih univerziteta.
Rođen je 1949, odrastao je u Sakramentu, u Kaliforniji.
Oženjen je.
Iz prvog braka sa prvom suprugom ima troje odrasle dece - ćerku i dva sina.
Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u Stejt departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta.
- Nije karijerni diplomata, već prekaljeni teškaš u advokaturi, rekao je Petar Ivičić iz Pupin inicijative za RTS.
