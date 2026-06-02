Sudenti blokaderi, poznati po tome što ne mogu da nađu zajednički jezik ni o kojoj temi, sada su haos i rasprave koje mesecima traju u njihovim krugovima podigli na još nivo!

Naime, istaknuti student blokader Fakulteta političkih nauka Pavle Cicvarić ušao je u sukob sa kolegama koji su na društvenoj mreži Iks upisani kao "Blokada Politehnika". Oni su komentarisali temu koja se tiče blokaderske profesorke Marije Vasić, koja je u nedelju u emisiji "Utisak nedelje" najstrašnije izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve, a njihovo verovanje u moć Pojasa Presvete Bogorodice nazvala - ''fetišizacijom''.

Studenti blokaderi su odgovorili na objavu urednika jednog portala i naveli:

- Ajde ti malo pljuj po crkvi, da bismo mi delovali kao malo veći vernici i patriote. Dupli pas Ćavi-Inijesta - napisali su blokaderi.

Na to im je, kolega Cicvarić odgovorio:

- Nisu to Ćavi i Inijesta, već profesorka koja je juče imala gostovanje i koja je podržala studente. Pored toga što je zlonamerno i neukusno (indirektno ili direktno) optužiti profesorku da je saradnica režima jer to nije, ovakve etikete mogu da ugroze bezbednost prozvane osobe - napisao je Cicvarić.

I istaknuti podržavalac blokadera, koji je na Iksu upisan pod imenom "tibimadjar" ušao je u polemiku, a njehov tvit govori da je tej sada shvatio da je politika blokadera "ako nisi s nama - linčovaćemo te!".

- Najluđe u vezi sa objavama studenata i crkvom je što više nije dovoljno ni da ih svim srcem podržavaš kao Marija Vasić koja je i istupila iz PSG zbog njene podrške studentima, nego moraš i potpuno da misliš kao oni. Inače odmah linč, anatema i uvrede, a to je vrlo, vrlo opasno - naveo je on.

Podsećamo, svetinja, kojoj se poklonilo gotovo pola miliona Srba - pojas presvete Bogorodice - preksinoć je bila izložena podsmehu i "analizi" od strane gostiju emisije Utisak nedelje.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to. To je čist fetišizam - rekla je Marija Vasić.

Ovako Vučić, a ovako blokaderi, govore o pojasu Presvete Bogorodice