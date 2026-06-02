Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u udarnom terminu na Blumbergu, najgledanijem ekonomskom kanalu, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. U isečku intervjua koji je Blumberg objavio, Vučić je izjavio da su za Srbiju najvažnije investicije.

- Moj posao i posao mog tima je da brinemo o interesima Srbije, ne o interesima drugih država. U poslednjih pet godina nismo otvorili nijedno poglavlje. Šta očekujete od nas? Da umremo ćuteći? - kazao je Vučić i napomenuo da će Srbija učiniti ono što traži Venecijanska komisija u vezi sa pravosuđem.

U intervjuu u Beogradu, piše Blumberg u svom tekstu, Vučić je govorio o produbljivanju veza sa Pekingom.

- Evropa u snu hoda ka ekonomskoj propasti zbog samozadovoljstva i loše produktivnosti, rekao je predsednik Vučić dok svoju zemlju pretvara u ključnu "kapiju" za Kinu. Previše je prepreka koje komplikuju protok investicija između Evrope, Kine i SAD, rekao je Vučić u intervjuu nakon povratka iz Pekinga sa više od milijardu dolara investicionih obećanja za Srbiju. Protekcionizam „na kraju ubija Evropu“, dodao je - navodi Blumberg i dodaje:

- Kako ljudi rade „biće najteže i najveće pitanje za celu Evropu: Kako ćemo se nositi sa ovim“, rekao je za Blumberg u Beogradu u ponedeljak. „Svi lepo živimo. Ne vidimo šta se dešava oko nas.“ Tokom Vučićevih 12 godina na vlasti, Srbija je postala jedna od glavnih ulaznih tačaka Kine u Evropu, ulažući milijarde dolara u svoje industrije, od rudarstva do humanoidnih robota. Predsednik Si Đinping je opisao veze između dve zemlje kao „čelično prijateljstvo“.

Kineske investicije u balkanskoj zemlji sada su gotovo sustigle Evropsku uniju, kojoj Vučić i dalje namerava da se pridruži, iako je članstvo sada manje popularno među srpskim narodom nego ikada ranije, dodaje se.

- „Radićemo svoj posao“ kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma EU, rekao je Vučić u predsedničkoj palati u srpskoj prestonici. „Ali u međuvremenu, moramo da se brinemo o sebi. Ne možemo čekati zauvek.“ - navodi Blumberg koji Vučića opisuje kao "dominantnu figuru srpske politike".

Pozicionirao je zemlju kao kandidata za članstvo u EU, "kanal" za Kinu i saveznika i američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, dodaje se.

- Iako nije prekinuo veze sa Moskvom, Vučić je žalio zbog „zastoja“ u ratu između Rusije i Ukrajine, „naše slovenske braće, veoma bliskih prijatelja“, za koji ne očekuje da će se uskoro završiti - navodi Blumberg koji piše i o protestima blokadera.

- Među ključnim zahtevima uglavnom studentskih demonstranata su vanredni izbori. U intervjuu, Vučić je rekao da će Srbija ove godine održati parlamentarne i predsedničke izbore. Isključio je još jedan predsednički mandat nakon što mu istekne trenutni 2027. godine, u skladu sa ustavom. Na pitanje da li bi ponovo želeo da se vrati kao premijer, rekao je da bi „to moglo da se desi“ jer bi njegovoj Srpskoj naprednoj stranci moglo biti potrebno njegovo vođstvo. Uprkos protestima, njegova stranka vodi sa anketama sa najmanje 40% podrške, daleko ispred još uvek fluidnog, pokreta bez lidera koji predvode univerzitetski studenti. Niko se još nije pojavio kao njegov direktan izazivač, dok je glavna opozicija i dalje podeljena - navodi ovaj portal.

U međuvremenu, dodaje Blumberg, Vučić se fokusira na spoljnu politiku.

Foto: Printscreen/Bloomberg

- Tokom poslednje posete Kini, Si mu je priredio sličnu dobrodošlicu kao Trampu i Putinu, uključujući ceremoniju u Velikoj sali naroda sa nastupom vojnog orkestra i paljbom od 21 topa. Si mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše kinesko priznanje za strane državljane. Vučić je posetu video kao kulminaciju svojih napora da sarađuje sa Kinom. Do sada je Srbija dobila skoro 8 milijardi evra direktnih kineskih investicija i skoro isto toliko kredita za podršku kineskim izvođačima koje je Srbija izabrala za infrastrukturne projekte.

Postoji i potencijal za američki novac u zemlji koja ima "duboko ukorenjeno nepoverenje prema SAD otkako je NATO bombardovao Beograd tokom rata na Kosovu", dodaje Blumberg.

- Vučić je nazvao Trampa "kindred spirit" (nekoga ko deli iste vrednosti), koja stavlja nacionalne interese iznad svega. Dok je pokušaj izgradnje Trampove kule u Beogradu propao prošle godine zbog lokalnog protivljenja, Vučić je rekao da je spreman da sklopi i druge dogovore sa SAD dok nastoje da obavljaju više poslova širom Balkana. Očigledni razdor između Evrope i SAD nije problem jer Amerikanci traže bilateralne sporazume na istoku kontinenta, gde ekonomije brže rastu, rekao je on. SAD bi mogle da investiraju čak 15 milijardi dolara u Srbiju u razne energetske i građevinske projekte, rekao je Vučić - navodi portal.

Uz to, Vučić vidi članstvo u EU kao svoj cilj i pozvao je evropske političare da donesu smelu odluku i nastave sa proširenjem, dodaje se.