Prof. dr Aleksandra Tomić, narodni poslanik i prof. dr Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su o političkim podelama u društvu, ekonomskim rezultatima i aktuelnim trendovima rasta.

- Pa, mi smo svedoci da u mnogim državama u kojima je takav model primenjen dolazi do veoma opasnih podela, jer se društvo deli na one koji su "za" i "protiv", što vodi ka dodatnoj polarizaciji i dehumanizaciji političkih protivnika. Takvi narativi su prisutni i u parlamentu poslednjih sedam, osam godina, uz stalno pomeranje granica političkog govora i napada. Sećamo se i ekonomskih mera iz prethodnog perioda, uključujući fiskalnu konsolidaciju i smanjenje penzija za 6,1 odsto, koje su bile usmerene na stabilizaciju finansija i povećanje investicija - rekla je Tomić.

Ekonomski pokazatelji i očekivanja rasta

Govoreći o ekonomskim kretanjima, istakla je da su određene mere u prethodnim kriznim periodima doprinele stabilnosti, uz procene da bi planirani rast mogao biti ostvaren ili čak premašen u odnosu na početna očekivanja.

- Tada je već počeo narativ da takve mere nisu dobre, ali u kriznim periodima, poput pandemije i energetske krize, videlo se da su ti potezi doprineli stabilnosti sistema i društva. Mi smo za ovu godinu planirali rast od oko 3 odsto, i išli smo konzervativno u procenama. U početku su i međunarodne institucije, uključujući MMF, imale niža očekivanja, ali sada, nakon prvog kvartala, vidimo da idemo ka tom cilju, pa čak i da postoji mogućnost da ga premašimo.

Miletić se osvrnuo i na jučerašnji intervju predsednika Srbije.

- Mislim da nisam odavno bio srećniji balansiranjem između državničkog odnosa predsednika Vučića i njegovog ličnog, ljudskog pristupa. Preporučujem svima koji nisu gledali intervju da ga pogledaju ili vrate, jer može biti koristan za razumevanje dosadašnjih rezultata, ali i načina na koji predsednik pristupa svom poslu i politici Srbije. Često imamo tendenciju da ne priznajemo sopstvene uspehe i rezultate, već da ih umanjujemo ili dovodimo u pitanje. Kao da postoji potreba da se prvo kritikuje sopstvena snaga i kapacitet države - rekao je i dodao:

- Smatram da predsednik Vučić u tom smislu pokušava da promeni takav pristup, jer veruje u ono što radi, posvećeno i odgovorno obavlja svoj posao i istrajava u realizaciji ciljeva, bez odustajanja. Ti rezultati se zatim reflektuju i na druge segmente države, pa su napravljeni značajni pomaci. Oni koji to osporavaju, prema ovom stavu, ili ne žele da prihvate činjenice ili pristupaju temi isključivo kroz emocije i političke simpatije, a ne kroz objektivnu procenu rezultata - za emisiju "Redakcija", istakao je Miletić.

