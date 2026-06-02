Na poziv predsednika Si Đinpinga, od 24. do 28. maja 2026. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u državnoj poseti Kini, koja je u diplomatskom kalendaru dve zemlje najavljena kao još jedan važan trenutak u odnosima Beograda i Pekinga.

Državna poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini ima poseban diplomatski značaj jer potvrđuje kontinuitet najvišeg nivoa političke komunikacije i otvara novo poglavlje strateške saradnje dve zemlje.

Ova poseta došla je nakon što je predsednik Si Đinping 2024. godine boravio u Srbiji, ali i nakon susreta dvojice lidera u Moskvi i Pekingu tokom 2025. godine. U tom nizu susreta, odnosi Kine i Srbije oličenje su partnerstva koje je izraslo iz dugogodišnjeg političkog poverenja i međusobne podrške.

U svetu koji se brzo menja, gde međunarodni odnosi često postaju nestabilni i nepredvidivi, odnosi Kina i Srbija izdvajaju se kao primer iskrenog poverenja, strateške stabilnosti i prijateljstva koje je izdržalo test vremena. Od istorijskih izazova do savremenih globalnih promena, dve zemlje su uvek pokazivale međusobno poštovanje i razumevanje. Zato se prijateljstvo Kine i Srbije danas s pravom naziva „čeličnim prijateljstvom”, jer je građeno kroz decenije međusobne podrške, solidarnosti i zajedničkog pogleda ka budućnosti.

„Čelično prijateljstvo” nije samo diplomatska formula već odraz odnosa koji je građen na temeljima istorijskog nasleđa ako se uzme u obzir da su Kina i Srbija stale rame uz rame na pravoj strani štiteći interese dveju zemalja suočene sa razaranjima Drugog svetskog rata, potom suočeni sa podelama sveta tokom Hladnog rata, afirmišući Pet principa miroljubive

koegzistencije i osnivajući Pokret nesvrstanih, suočavajući se sa brutalnom i ilegalnom agresijom NATO-a 1999. godine kao i globalnim izazovom kakav je bila pandemija virusa COVID-19.



Posebnu političku težinu ima činjenica da su Kina i Srbija nakon dve državne poste predsednika Si Đipinga 2016. i 2024. godine, kada su dvojica šefova država svoje odnose podigli od nivoa sveobuhvatnog strateškog partnerstva na nivo Zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

Poseta predsednika Vučića Kini je prilika da se političko poverenje dodatno učvrsti, da se potvrdi međusobna podrška po pitanjima od vitalnog interesa i da se bilateralni odnosi uvedu u novu fazu.

Predsednik Vučič odlikovan je u Pekingu Ordenom prijateljstva Kine i izjavio tom prilikom da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsednik Si Đinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena.