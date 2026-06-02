Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da njegova poseta Finskoj predstavlja važan korak u srpsko-finskim odnosima i za evropsku budućnost Srbije, ali da predstavlja i diplomatski proboj prema nordijskim zemljama. Preneo je da je finskim zvaničnicima, kao što to uvek čini, ukazao na težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

- Na današnjim sastancima sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen, vođama frakcija u parlamentu još jednom je potrvđena i nedvosmisleno pružena podšrka evropskoj budućnosti Srbije. Dat je novi impuls bilateralnoj saradnji - rekao je Đurić, navodeći da je ovo je prva ministarka poseta Finskoj posle više od decenije.

Preneo je da je u razgovoru sa domaćnima sagledana šira slika, odnosno šta se dešava u neposrednom susedstvu Finske i kakve su političke, bezbednosne i ekonomske promene.

- Postoji među nama visok nivo saglasnosti o tome da samo ujedinjena Evropa jeste snažnija Evropa, a da je Srbija kao centralno locirana zemlja u jugoistočnoj Evropi, predstavlja jednu od razvojnih šansi, zajedno sa ostatkom regiona, za naš kontinent - naveo je Đurić.

On je rekao i da su razgovarali i o temama o kojima dve zemlje nemaju identično viđenje, poput pitanja Kosova i Metohije.

- Iskoristio sam priliku da ukažem na težak položaj našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Nikada ne propuštam tu priliku - podvukao je on.

Đurić je rekao da dvojicu predsednika Aleksandra Vučića i Aleksandra Stuba vezuju izvanredni odnosi i da je finskom predsedniku, pored pozdrava, preneo i poziv da poseti Srbiju.

- Sa ministarkom Valtonen sam razgovarao o konkretnim modalitetima podrške proširenju EU na region. Pokušao sam da objasnim zašto region u kome nema granica, koji u Šengenu, u zajedničkom tržištu predstavlja izvor od 50 milijardi evra godišnje nove generisane vrednosti i zašto takav ujedninjen i složniji predstavlja zatvaranje potencijalno ranjivih tačaka na jugu kontinenta - rekao je Đurić.

Podsetio je da u Srbiji posluju finske kompanije u oblasti obnovljivih izvora energije, ali i u drugim sektorima, te izrazio nadu da će se povećati obim finskih investicija.

- Veoma je važno da napravimo diplomatski proboj u nordijsku grupu zemalja. Današnja poseta predstavlja iskorak u odnosima Srbije ne samo sa Finskom, već diplomatski proboj prema nordijskoj grupi zemalja i jačanje pozicije na severu Evrope - zaključio je ministar Đurić.