Pupin inicijativa je nakon najnovije vesti da je Majkl K. Jang kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, podsetila kako izgleda postupak imenovanja i potvrde američkih ambasadora, od odluke predsednika SAD, preko saslušanja i glasanja u Senatu, do formalnog stupanja na dužnost.

- Imenovanje ambasadora nije samo administrativni korak, već važan politički i diplomatski proces koji pokazuje prioritete američke spoljne politike i značaj odnosa sa zemljom domaćinom. U kontekstu srpsko-američkih odnosa, ovaj proces ima posebnu težinu jer ambasador predstavlja jednu od ključnih institucionalnih veza između Vašingtona i Beograda - napisali su oni u objavi na Instagramu.

Ukupno, kako su naveli, ima 12 tačaka:

1. Unutrašnja provera i bezbednosna dozvola (2-3 meseca)

2. Konačna odluka Bele kuće (1-2 nedelje)

3. Zahtev za agreman zemlji prijema (3-4 nedelje)

4. Javno objavljivanje nominacije (1-2 nedelje)

5. Upućivanje Komitetu za spoljne poslove Senata (odmah po podnošenju)

6. Javno objavljivanje i bezbednosne provere (istovremeno; 2-3 meseca)

7. Pregled osoblja Komiteta i formalni susreti (2-3 nedelje)

8. Saslušanje u Komitetu i svedočenje

9. Sednica Komiteta i glasanje ("izveštavanje")

10. Blokade i glasanje u punom sastavu Senata (vreme veoma varira)

11. Polaganje zakletve i pripremni brifinzi pre polaska

12. Putovanje na dužnost i dolazak u zemlju domaćina