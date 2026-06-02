Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer, što današnji dan čini veoma teškim za blokadere. Naime, potpredsednica Tise, manje od mesec dana nakon stupanja na dužnost posetila je Beograd i pozvala Anu Brnabić da poseti Budimpeštu.

- Odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer. Obe smo izrazile želju da nastavimo da jačamo i gradimo najbolje moguće odnose između naše dve zemlje - napisala je Brnabić na Instagramu.

Posebno mi je drago što je prva međunarodna poseta gospođe Forsthofer bila upravo poseta Beogradu, dodala je.

- Velika zahvalnost i na pozivu da posetim Budimpeštu, što sam sa zadovoljstvom prihvatila i nadam se ponovnom susretu u bliskoj budućnosti - podvukla je Brnabić.