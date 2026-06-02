Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer, što današnji dan čini veoma teškim za blokadere. Naime, potpredsednica Tise, manje od mesec dana nakon stupanja na dužnost posetila je Beograd i pozvala Anu Brnabić da poseti Budimpeštu.

- Odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer. Obe smo izrazile želju da nastavimo da jačamo i gradimo najbolje moguće odnose između naše dve zemlje - napisala je Brnabić na Instagramu.

Posebno mi je drago što je prva međunarodna poseta gospođe Forsthofer bila upravo poseta Beogradu, dodala je.

- Velika zahvalnost i na pozivu da posetim Budimpeštu, što sam sa zadovoljstvom prihvatila i nadam se ponovnom susretu u bliskoj budućnosti - podvukla je Brnabić.

Dakle, ovo je prvi put da je Forsthofer otišla van Mađarske od stupanja na novu funkciju, a otišla je pravo u Srbiju! Još jedna blokaderska fantazija srušena je kao kula od karata.

Ne propustitePolitikaDŽABA BLOKADERI VIČU DA JE SRBIJA U IZOLACIJI - CEO SVET STIGAO U BEOGRAD! Tri dana smo domaćini IPU konferencije - 427 učesnika iz 65 zemalja (FOTO)
PDJ_7816 copy.jpg
PolitikaANA BRNABIĆ OTVORILA VELIKI MEĐUNARODNI SKUP! Narodna skupština domaćin Globalne konferencije žena parlamentarki
skupstina_13052026_0005.JPG
PolitikaBLOKADERI JOŠ JEDNOM POKAZALI LICEMERJE I DVOSTRUKE ARŠINE! Brnabićeva: Puni su brige o ptićima, a napadaju i tuku građane i policijske službenike!
Blokaderi.jpg
Politika"RUKU NA SRCE, VUČIĆ USPEVA ONO ŠTO NI TITO NIJE" Brnabić demantovala tvrdnje blokadera o "izolaciji": Posle istorijske posete Kini, evo i LIČNE OBJAVE TRAMPA
WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.16.35.jpeg