Studenti blokaderi po svojoj dobro poznatoj mantri napadanja na sve koji misle drugačije i koji nisu saglasni sa njihovim stavovima, ponovo su krenuli u napad, ovoga puta i na sebi bliske, blokaderske medije.

Naime, studenti u blokadi Računarskog fakulteta (Blokada Raf) nezadovoljni, po njihovim standardima, ne tako objektivnim novinarstvom blokaderske N1, okačili su na društvenim mrežama objavu u kojoj postavljaju pitanje ovoj medijskoj kući:

- Jel to N1 nije prenosio protest Jovine gimnazije? Nova uređivačka politika? - naveli su na Iksu.

I tako su blokaderi ne samo ponovo napali medij koji im je do juče služio kao logistička podrška i platforma, već se postavljaju i kao urednici tih medija, sasvim logično - naviknuti na svakodnevne, jednostrane izveštaje o njihovim aktivnostima.

Ali ovde se jasno čuje i glasna tišina dežurnih dušebrižnika. Gde su sada Evropska federacija novinara, Veran Matić i ostali profesionalni zaštitnici medijskih sloboda da osude ovaj otvoreni pritisak i crtanje meta na čelu novinarima? Jasno je: pritisak na medije je problem samo kada dolazi od neistomišljenika, dok se u režiji blokadera on očigledno tretira kao "legitimna kritika".