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Direktorka Doma zdravlja u Kuli dr Vesna Tomić izabrana je u ponedeljak za novu predsednicu Opštine Kula sa 20 glasova "za" i 17 "protiv". Budući da vladajuća koalicija u Kuli ima 19 odbornika, jasno je da je neko sa studentsko - blokaderske liste "Glas mladih Opštine Kula" glasao za njen izbor.

Suočeni sa gubitkom kredibiliteta, predstavnici ove liste sada pokušavaju da speru odgovornost tvrdnjama o navodnoj zameni listića od strane vladajuće većine, dok istovremeno prete aktiviranjem Etičkog ugovora i ostavkama u sopstvenim redovima ako se dokaže "izdaja".

Tvrdnje bez dokaza

Aleksa Babić sa liste "Glas mladih opštine Kula" rekao je za N1 da oni i dalje misle da je to mahinacija SNS-a, a upitan da li ima neke dokaze za svoje tvrdnje da je neko iz SNS-a zamenio listić, odgovorio je da trenutno nemaju dokaze, ali da rade na tome da se sve dobro preispita. Na pitanja zašto bi iz SNS to radili ukoliko su i bez toga imali većinu, kaže:

- Zato što su oni uspeli malo da poljuljaju, ali svakako ne i da nas uzrujaju, da mi ne znamo gde udaramo. Mi znamo da je naša lista sastavljena od ljudi sa integritetom. Zato još uvek ne verujemo da je neko od naših, već da je to zaista njihova mahinacija. Pokazaće se šta je od te dve opcije, ali svakako da ćemo mi nastaviti da preispitujemo naše redove i ako se utvrdi da je neko od nas taj neko će da trpi konsekvence. Ovo je velika utakmica u kojoj smo nekako primili gol, ali nema odustajanja, idemo napred - rekao je Babić.

Prethodno su se "Mladi Kula" oglasili na svom Iks nalogu, gde su poručili da će "ukoliko se utvrdi da je bilo koji odbornik sa liste svesno glasao za kandidata za predsednika opštine sa namerom da pruži političku podršku SNS, protivno stavovima i odlukama organizacije" biti aktivirane odredbe "Etičkog ugovora" koji su svi njihovi odbornici dobrovoljno i svesno potpisali pre stupanja na funkciju.

Odsustvo organizacije

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da struktura koja se pojavila u prethodnom periodu i koja, kako je rekao, želi da preuzme vlast, predstavlja odsustvo jasne politike, organizacije i ozbiljnog rada!

Marko Miškeljin, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Usled toga, dolazi do amaterskih propusta. Ovo što sada imamo na delu je nešto što je u najmanju ruku amaterski potez. Imamo situaciju da je očigledan rezultat glasanja, gde treba da bude ozbiljna struktura i ljudi koji će se baviti time. Kod blokadera se ponovo vide pukotine u pokretu, a ako opozicione strukture nisu u stanju da zadrže disciplinu i ispune obećanja biračima na nivou jedne lokalne samouprave, kako bi uopšte funkcionisale i vodile državu? Politika nije nešto čime se možete tako paušalno baviti. Blokaderima nikakva kritika nije dobrodošla i ne žele da prihvate da očigledno postoji neko u njihovim redovima ko se slaže sa trenutnom politikom Srpske napredne stranke i uz pomoć koje je i izabrana predsednica opštine Kula. Oni su predložili tobože neko dalje konstruisanje i dalje istrage, ali one neće dovesti ni do čega - rekao je Miškeljin.