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Nakon skandalozne izjave blokaderske profesorke i aktivistkinje Marije Vasić da je ''pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći fetišizacija'' koja je podigla buru u javnosti, sociolog i direktor KCNS Bojan Panaotović je napravio paralelu sa vernicima koji su se u Italiji poklonili jednoj od najčuvenijih hrišćanskih relikvija, Torinskom platnu.

Panaotović je podelio objavu na društvenoj mreži Iks, a na kojoj je objavljena vest da su naočare Džona Lenona na aukciji prodate za 137.500 funti, te je postavio nekoliko pitanja.

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- I šta kažu stručnjaci, da li ovakve stvari potpadaju pod fetišizam? Stručnjaci da objasne milionima Italijana i drugih koji su se nedavno poklonili Torinskom platnu da su zatucani i fetišisti. Objasniti Papi da je retrogradan. Liberali kažu: "Živi i pusti druge da žive'' - stoji navedeno u Panaotovićevoj objavi na društvenoj mreži Iks. 

Podsetimo, Marija Vasić je najstrašnije izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve tokom gostovanja u "Utisku nedelje" kod voditeljke Olje Bećković. Ona je verovanje vernika u moć Pojasa Presvete Bogorodice nazvala - ''fetišizacijom''.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.

Kurir Politika

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