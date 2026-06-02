Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut prisustvovao je otvaranju Kancelarije za komunikaciju građana sa Vladom Republike Srbije u Nišu, koja će predstavljati direktnu vezu između građana, lokalne samouprave i republičkih institucija.

Macut je istakao da je cilj otvaranja kancelarije da se građanima omogući brže i efikasnije rešavanje problema, kao i lakša komunikacija sa Vladom Srbije. Kako je naveo, kancelarija u Nišu druga je takva kancelarija u zemlji, nakon nedavno otvorene kancelarije u Vranju.

- Ideja je da otvorimo još jedna vrata Vlade Republike Srbije prema građanima i njihovim problemima, kako bi se što brže pristupilo njihovom rešavanju - rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, među najvažnijim pitanjima koja su prepoznata u Nišu nalaze se zapošljavanje i infrastrukturni projekti. On je najavio intenzivniju saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ali i nastavak realizacije značajnih državnih investicija u gradu.

Macut je podsetio da su među prioritetima završetak novog porodilišta, izgradnja studentskog doma, kao i početak druge faze razvoja Aerodroma „Konstantin Veliki“, za koji je ocenio da ima veliki značaj za privredni i saobraćajni razvoj juga i istoka Srbije.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ocenio je da će nova kancelarija predstavljati značajnu podršku građanima u rešavanju svakodnevnih problema i dodatno unaprediti komunikaciju između lokalne samouprave i republičkih organa.

- Pozivam naše sugrađane da koriste ovu mogućnost i da se obraćaju kancelariji, kako bi njihovi problemi bili što efikasnije rešavani - rekao je Pavlović.

Koordinator Kancelarije za komunikaciju građana sa Vladom Srbije u Nišu Dušan Ćirić izjavio je da je interesovanje građana veliko već od prvih dana rada.

Kako je naveo, za svega nekoliko dana pristiglo je više od 40 zahteva građana, a kancelarija neće biti namenjena samo stanovnicima Niša, već će njen rad obuhvatiti čitav Nišavski upravni okrug.

- Kancelarija će imati mobilni karakter i biće prisutna i u drugim opštinama Nišavskog okruga kako bi bila dostupna što većem broju građana - rekao je Ćirić.

Otvaranjem kancelarije u Nišu nastavlja se inicijativa Vlade Srbije da kroz direktnu komunikaciju sa građanima unapredi efikasnost rešavanja lokalnih problema i omogući bržu saradnju između građana, lokalnih samouprava i državnih institucija.