"Ruska Federacija je naš saveznik, naš prijatelj, ruski narod je naš bratski narod i to su činjenice. To što Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, to nije potvrda ovoga što kažu zli jezici da smo mi nekakva 'ruska gubernija'. To je potvrda da smo mi Srbija, da smo mi Srbija... Da li je neko postavio pitanje od svih tih političkih opcija koje zagovaraju uvođenje sankcija Rusiji, kakvu bi štetu mi Rusiji naneli kada bismo uveli sankcije? Nikakvu. To bi bilo pala muva na međeda. Ali kakvu bismo štetu naneli sebi? To što neko tako neodgovorno može da izađe i kaže 'sankcije Rusiji', pa neka se zapita kakve posledice bi Srbija preživela kada bi tako nešto uradila. Znate da je nedavno predsednik obavio i razgovor sa Vladimirom Putinom i da je taj razgovor bio vrlo konstruktivan, operativan", kaže Milica Đurđević Stamenkovski i zaključuje: