Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom o unapređenju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji naših zemalja.
Politika
VAŽAN SUSRET U PREDSEDNIŠTVU: Vučić danas razgovara sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Očekuje se da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Senata Republike Uzbekistan Tanzila Narbajeva razgovarati o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje, jačanju političke i ekonomske saradnje, kao i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i investicija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši