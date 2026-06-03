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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Očekuje se da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Senata Republike Uzbekistan Tanzila Narbajeva razgovarati o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje, jačanju političke i ekonomske saradnje, kao i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i investicija.

Kurir.rs

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