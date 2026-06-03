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U Skupštini Srbije danas u 12 časova biće održana Treća posebna sednica u Četrnaestom sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Kako je ranije saopšteno iz parlamenta, sednica ima jednu tačku dnevnog reda – njegovo obraćanje Narodnoj skupštini, a tokom zasedanja biće potpisana i dva sporazuma o saradnji, što predstavlja prvi slučaj da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom iz neke zemlje.

Gobaš je u okviru posete Srbiji već održao sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je tom prilikom istakao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje i da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu Zaliva.

1/9 Vidi galeriju Vučić sa Gobašem Foto: Nemanja Nikolić

Vučić je na Instagramu naveo da je sa Gobašem razgovarao o bilateralnim odnosima, jačanju političkog dijaloga, ekonomskoj saradnji, investicijama, trgovinskoj razmeni i zajedničkim projektima.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom posebne sednice da će Skupština, dok o tome odlučuje većina oko SNS-a, uvek pokazivati poštovanje prema zemljama koje su se Srbiji našle kada je bilo teško. Ona je podsetila da su tokom pandemije kovida Ujedinjeni Arapski Emirati poslali nekoliko aviona sa više od 10 tona zaštitne opreme, kao i medicinsku opremu, skenere, respiratore i lekove, zahvaljujući kojima su, kako je navela, zdravstveni radnici spasili stotine života.

Gobaš će u Srbiji boraviti do 4. juna, a u okviru posete planirano je da obiđe gradilište za Ekspo 2027, kao i da poseti Ložionicu.