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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i najnovijom porukom istakao ključne ciljeve za budućnost zemlje, stavljajući u prvi plan nacionalno jedinstvo i nezaustavljiv razvoj.

Moji snovi su ujedinjena i složna Srbija koja se gradi i ide napred – napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Samo ujedinjeni u ljubavi prema našoj Srbiji možemo da idemo napred – napisao je u opisu fotografije koju je podelio predsednik Vučić, ponovo naglašavajući značaj jedinstva kao temelja daljeg napretka zemlje.

Kurir.rs

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