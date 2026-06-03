Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su ujedinjena i složna Srbija i zajedništvo građana osnov za dalji napredak i razvoj zemlje u objavi na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Politika
SAMO JE JEDAN PRAVI PUT! Vučić istakao značaj jedinstva i sloge: Moji snovi su ujedinjena i složna Srbija koja se gradi i ide napred (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i najnovijom porukom istakao ključne ciljeve za budućnost zemlje, stavljajući u prvi plan nacionalno jedinstvo i nezaustavljiv razvoj.
– Moji snovi su ujedinjena i složna Srbija koja se gradi i ide napred – napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
– Samo ujedinjeni u ljubavi prema našoj Srbiji možemo da idemo napred – napisao je u opisu fotografije koju je podelio predsednik Vučić, ponovo naglašavajući značaj jedinstva kao temelja daljeg napretka zemlje.
Kurir.rs
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