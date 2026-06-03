Slušaj vest

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Helsinkiju da je Dvorana Finlandija mesto na kojem je osnovan Oebs i na kojem su ustanovljena pravila međunarodnih odnosa, koja uključuju nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja, istakavši da su potrebni isti aršini međunarodnog prava za sve.

- Zaokružujemo uspešnu posetu Finskoj, tokom koje smo razgovarali sa najvišim zvaničnicima ove zemlje i rekao bih da je dat dodatni impuls našim odnosima. Posetu simbolički završavamo dolaskom ovde u Dvoranu Finlandija, na mesto na kojem je osnovan Oebs i na mesto na kojem su uklesani u međunarodne odnose i međunarodno javno pravo Helsinški principi, koji se odnose na nepovredivost granica, poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja. Poslata je u to vreme, u jeku Hladnog rata, 1975. godine, jedna jako važna poruka – da države međusobno podeljene ideologijama, sukobima, ratovima, treba da sarađuju - rekao je Đurić i istakao da su potrebni isti aršini međunarodnog prava za sve.

Upravo zbog toga, rekao je Đurić, iz Finske šalje poruku da su više nego ikada potrebni mir, obnova dijaloga i saradnje, kao i afirmacija međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta zemalja i multilateralizma.

- Siguran sam da će, nakon ove posete, naši odnosi sa Finskom nastaviti da idu uzlaznom putanjom. Nastojaćemo da iskoristimo ekonomski potencijal koji je nesumnjiv na obe strane i nastojaćemo da se zalažemo za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u Srbiji - poručio je Đurić.

On je u utorak u Helsinkiju razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima Finske - predsednikom Aleksandrom Stubom i ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta.