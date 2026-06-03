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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na najnovije političke poteze iz Brisela, ukazujući na spregu blokadera i hrvatskih evroposlanika u Evropskom parlamentu. Brnabićeva je ogolila namere koje stoje iza najnovijeg dokumenta usmerenog protiv naše države, jasno ukazujući na sramno delovanje onih koji se raduju napadima na sopstvenu zemlju.

- Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio još jedan izveštaj o Srbiji. O izveštaju sve rekao još jedan evroparlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji". I to je sve što naš narod o tome treba da zna - i o tome i o politici blokadera prema Srbiji, a koji su lobirali za ovakav izveštaj, pisali ga sa Piculom, unapred mu se raduju, pozdraviće ga svim srcem kad bude usvojen i otvoreno će se hvaliti da je izveštaj takav zahvaljujući njihovom trudu i delovanju - napisala je Brnabićeva.

Ona je podvukla da se oštrica ovih napada ne odnosi na pojedince ili vladajuću stranku, već na državu u celini, ističući nepremostiv jaz u delovanju vlasti i onih koji lobiraju protiv Srbije.

- Dakle - nema tu ničega dobrog prema Srbiji. Ne prema Aleksandru Vučiću ili Srpskoj naprednoj stranci, već prema Srbiji. Nasuprot tome, mi nastavljamo da se borimo za što više dobrog za Srbiju. Još jedna fundamentalna razlika između politike Aleksandra Vučića i anti-politike blokadera - zaključila je Brnabićeva.