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Lider stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo svoj stav o pristalicama Srpske napredne stranke.

- Tri su stvari nespojive: inteligencija, poštenje i članstvo u SNS. Neko ko je inteligentan i član SNS nije pošten. Neko ko je pošten i član SNS nije inteligentan. A neko ko je inteligentan i pošten nije član SNS - stoji navedeno u njegovoj objavi.

Ovakvo obraćanje većinskoj Srbiji nije izolovan slučaj. Nedavno su, prilikom konstitutivne sednice Skupštine opštine Aranđelovac 12. maja, pojedini blokaderski mediji pokazali da posmatraju političke neistomišljenike kao - građane drugog reda. Tada je na portalu N1 vest o sednici u Aranđelovcu objavljena je pod naslovom: ''Konstitutivna sednica Skupštine opštine u Aranđelovcu: Okupili se građani, ali i pristalice SNS''!

Aranđelovac Foto: Printscreen

Tako danas izgleda izveštavanje medija koji za sebe tvrde da su ''nezavisni'' i ''slobodni'' - etiketiranje i diskriminacija svih koji ne dele njihove političke stavove.