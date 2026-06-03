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Da izjava ministra spoljnih poslova Albanije Ferita Hodže o Kosovu kao apsolutnom prioritetu spoljne politike te zemlje predstavlja kontinuitet velikoalbanske politike i otvorenu pretnju po bezbednost Srbije, ocenio je danas predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.

Tom prilikom, Drecun je upozorio da se ideja "Velike Albanije" uveliko i kontinuirano realizuje, kao i da svako ko danas insistira na nezavisnosti Kosova i Metohije zapravo direktno podržava taj opasan koncept.

- To je sada Hodža i potvrdio. Za njih je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Albanije, tretiraju KiM kao svoju teritoriju. Kad ministar susedne zemlje tako drsko, bezobrazno, zapreti ''ko god dira Kosovo, dira i Albaniju' to je poruka da je Kosovo njihova teritorija - rekao je Drecun.

Naveo je da je Hodža ministar zemlje koja, kako je rekao, kontinuirano vrši agresiju Srbiji, i dodao da po definiciji agresije, usvojenoj u Ujedinjenim nacijama, svako naoružavanje i ubacivanje naoružanih grupa preko granice u susednu zemlju predstavlja agresiju.

- Teroristička OVK je stvorena na teritoriji Albanije, tamo je naoružavana, odatle ubacivana. Albanska armija, albanska policija, albanske obaveštajne službe su pružale kontinuiranu podršku toj velikoalbanskoj agresiji - rekao je Drecun.

Foto: ERIC FEFERBERG / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, naša država je trebalo 1999. godine da preduzme određene aktivnosti i da pred međunarodnim sudskim tribunalima i UN optuži Albaniju za otvorenu agresiju na našu zemlju.

- Ne bi bilo jednostavno proglašenje nezavisnosti Kosova da to Albanija nije aminovala. Ne bi se dešavalo najbrutalnije etničko čišćenje srpskog naroda da to Albanija nije podržavala. I sad takav (Hodža) dođe i upućuje nam neku pretnju: 'Ko dirne Kosovo, dirnuo je Albaniju'. Da li posle toga treba bilo kome objašnjavati da su to velikoalbanski planovi? - rekao je Drecun.

On je podsetio da je zakletva pripadnika terorističke OVK-a glasila da će se boriti da "oslobode sve albanske okupirane etničke teritorije".

- Oni rade na tome, ali najvažniji korak je da se od Kosova i Metohije napravi nezavisna država sa punim međunarodnim kapacitetom, da onda mogu da organizuju referendum i u Albaniji i na KiM, koji neće osporavati međunarodna zajednica. Ako bi, recimo, tzv. Kosovo bilo članica UN, ko će mu osporiti pravo da održe referendum o tome u kakvoj zajednici žele da žive sa Albanijom? To bi onda bilo zvanično formiranje Velike Albanije - kazao je Drecun.

Foto: Kurir Televizija

Naveo je da većina zapadnih zemalja podržava i da neće reagovati zbog izjava Hodže koje, kako je ocenio, ne predstavljaju samo izazov i rizik, već otvorenu pretnju po bezbednost Srbije.

- Pa zašto je napravljen vojni savez Hrvatska-Albanija i takozvano Kosovo? Ove godine će imati tri zajedničke vojne vežbe, čak uz učešće još nekih drugih država, kako oni kažu. Dve u Hrvatskoj, jednu na teritoriji Albanije. Te vojne vežbe služe da se stvaraju jedinice koje su interoperabilne, da mogu zajedno da deluju u određenim kriznim situacijama - ukazao je Drecun.

Tokom zajedničke konferencije sa vršiocem dužnosti ministra spoljnih poslova u Prištini Glaukom Konjufcom, albanski ministar za Evropu i spoljne poslove Ferit Hodža poručio je da takozvano Kosovo ostaje ključni prioritet zvanične Tirane, naglašavajući da je njih postoji neraskidiva veza.