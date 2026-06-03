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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson.

- Srdačan razgovor sa Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali smo i o Drugoj globalnoj konferenciji žena parlamentarki, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Istakao sam da je Srbija ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Naglasio sam da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, čija je članica više od 135 godina, i da ostaje posvećena jačanju međunarodnih veza, međusobnom uvažavanju i doslednom poštovanju međunarodnog prava.

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