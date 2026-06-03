- Srdačan razgovor sa Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali smo i o Drugoj globalnoj konferenciji žena parlamentarki, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Istakao sam da je Srbija ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja - napisao je Vučić na Instagramu i dodao: