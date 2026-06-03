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Kulturolog, aktivista i blokader Lazar Dinić gostovao je na blokaderskoj Novoj S kod Marka Vidojkovića i Nenada Kulačina i tom prilikom izjavio da nikome ne treba dati bezuslovnu podršku, pa ni njima.

Komentarišući slučaj iz Kule, gde je jedan odbornik sa studentske liste podržao predsednicu opštine koju je kandidovala Srpska napredna stranka, Vidojković je pitao Lazića šta može da se očekuje ako se u već u "tih desetak ljudi našao neko ko je preleteo u Kuli koja je toliko značila" i šta će tek biti na drugim nivoima?

Dinić je rekao da ne zna šta se tačno dogodilo u Kuli.

- Moji drugovi kažu da treba da preispitaju situaciju ko je tu, šta i kako uradio. Ipak, opet se postavlja to pitanje ''šta će biti nekada'' i opet se vraćamo na to da ne sme postojati bezuslovna podrška bilo kome za bilo šta. Stalno govorim ljudima da ne sme postojati bezuslovna podrška čak ni prema nama! To nije zdravo i normalno je preispitivati sve te stvari - odgovorio je Dinić.