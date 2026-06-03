Politika
KOŠTA DANAS I SUTRA U POSETI SRBIJI: Ugostiće ga Vučić
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Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta boraviće danas i sutra u radnoj poseti Srbiji, a predsednik Aleksandar Vučić ugostiće ga u četvrtak u Palati Srbija.
Vučić i Košta sutra u devet sati imaće tête-à-tête razgovor, saopštila je pres služba predsednika.
Zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni predsednikom Vučićem i Koštom.
Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati.
Predsednik Evropskog Saveta Antonio Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao Samitom EU-Zapadni Balkan u Tivtu.
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