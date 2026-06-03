Slušaj vest

Svega nekoliko dana pre vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, 88 ulica u Severnoj Mitrovici dobilo je novo ime. Tako su kod kružnog toka na ulazu u Severnu Mitrovicu postavljene su table sa nazivima Zoran Đinđić i Isa Boljetini.

Komentarišući to što je odluku o promenu naziva ulica donela prethodna opštinska administracija na čelu sa Erdenom Atićem, bez srpskog učešća, ministarka prostornog planiranja u tehničkom mandatu Fitore Pacoli je navela da je Skupština ispoštovala želje građana Severne Mitrovice, dodavši da je važno poštovati želje svakog građanina.

- Bila je odluka Srba ovde da ne učestvuju na izborima i dobili su albanskog gradonačelnika. Sada imaju srpskog gradonačelnika - rekla je ona, napomenuvši da u Severnoj Mitrovici žive i Srbi i Albanci.

Promenjene table naziva ulica u Severnoj Mitrovici Foto: Printscreen/KosovoOnline

Prema njenim rečima, građani Severne Mitrovice upoznati su sa projektom.

Osvrnula se i na nova imena ulica, rekavši da se među njima nalaze i imena srpskih pisaca, glumaca i drugih poznatih ličnosti.

Odgovarajući na pitanje da li će neka od ulica u Južnoj Mitrovici dobiti naziv po Srbinu, Pacoli je rekla da opštinski odbori odlučuju o imenima poznatih ličnosti prema kojima žele da nazovu ulice, dodavši da su ulice u različitim delovima tzv. Kosova nazvane po ljudima različitih nacionalnosti koji su doprineli dobrobiti i jedinstvu građana.

- U različitim gradovima postoje imena (ulica) po Srbima, koji su poštovani i među Albancima - rekla je Pacoli.

Nakon što su kosovske vlasti postavile table sa novim nazivom ulica u Severnoj Mitrovici, gradonačelnik Milan Radojević prekrio je table platnom, navodeći da je odluka o imenovanju ulica nezakonita.

Nedugo potom na lice mesta stigli su pripadnici Kosovske policije, od kojih je jedan uklonio platno, dok je Radojević pokušavao da ukaže na to da je odluka nezakonita.

- Danas smo imali još jedan propagandni akt Pokreta Samoupredeljenje, kao što i sami možete da vidite postavili su table nelegalno, nezakonito i protivpravno i protivno odluci Skupštine opštine Severne Mitrovice. Kao što je i široj javnosti poznato, Skupština opštine Severne Mitrovice 30. januara donela je odluku kojom je stavila van snag prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, jer nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, nije učestvovao niti jedan Srbin u radu te komisije, tako da su te odluke bile apsolutno protivzakonite i nelegalne - istakao je.

Ministarstvo za lokalnu samopravu je, dodao je Radojević, dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni.

- Postavljanje ovih tabli je u suprotnosti sa zakonom i u suprotnosti sa lokalnim institucijama. Moram da naglasim još jednom da Opština Severna Mitrovica nije bila obaveštena o ovome, nije bilo nikakve koordinacije, niti konsultacije. Niti je potpisan bilo kakav memorandum sa centralnim nivoom oko preimenovanja naziva ulica u opštini Severna Mitrovica - dodao je Radojević.

Pozvao je centralni nivo, pre svega predstavnike međunarodne zajednice, da stanu iza poštovanja zakona i zakonitosti.

Kako je istakao, Opština Severna Mitrovica poštuje zakone, dok centralni nivo to ne radi.

- Opština Severna Mitrovica će se obratiti nadležnim institucijama da zaštite zakonitost i ukoliko je predmet pred sudom i ukoliko je predmet spora da se ne preduzimaju koraci dok se to ne završi. Postoji skupštinska odluka koja je legalna, koja je legitimna i mi ćemo se pridržavati toga. Takođe, obavestićemo sve međunarodne partnere o ovome, takođe i sa njima ćemo podeliti ovu odluku kao što sam podelio i sa vama. Očekujemo da i međunarodna zajednica reaguje - zaključio je.