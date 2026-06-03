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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom.

- O daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana sa Tanzilom Narbajevom, sa posebnim akcentom na jačanje privrednih veza, povećanje trgovinske razmene i podsticanje novih investicionih inicijativa. Razmotrili smo mogućnosti za intenzivnije povezivanje naših kompanija i institucija, kao i pokretanje zajedničkih projekata u oblastima poljoprivrede, energetike, saobraćaja, infrastrukture, informacionih tehnologija i digitalne transformacije. Saglasili smo se da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju kontakata između poslovnih zajednica, naučnih i obrazovnih ustanova, kao i razvoju saradnje u oblastima inovacija, turizma i kulture, koje mogu dodatno doprineti povezivanju naših naroda, dodao je.

- Razmenili smo mišljenja i o ulozi parlamentarnih institucija u jačanju međudržavnih odnosa, uz ocenu da otvoren politički dijalog predstavlja važan oslonac za realizaciju zajedničkih inicijativa i dugoročnih razvojnih ciljeva. Predsednica Senata Republike Uzbekistan prenela mi je srdačne pozdrave Šavkatu Mirzijojevu, uz potvrdu obostrane spremnosti za dalje jačanje prijateljskih i partnerskih odnosa naših zemalja - istakao je.

Posebno me raduje što ćemo uskoro imati priliku da ga ugostimo u Srbiji, što predstavlja snažan podsticaj daljem razvoju naših odnosa i zajedničke opredeljenosti da partnerstvo Srbije i Uzbekistana podignemo na još viši nivo, dodao je.

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