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Na Posebnoj sednici Skupštine Srbije, na kojoj se obratio predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, pojavila su se svega dva opoziciona poslanika.

Dok su u sali sedeli premijer prof. dr Đuro Macut, ministri, 150 poslanika vladajuće koalicije, kao i predstavnici diplomatskog kora, fotelje opozicije ostale su prazne.

Oni su odlučili da bojkotuje govor Sakra Gobaša, zaboravljajući da su upravo Ujedinjeni Arapski Emirati slali avione pune medicinske opreme kada nam je bilo najteže.

Diplomatski odnosi grade se svakog dana, pogotovo pokazujući poštovanje gostu. Kako će ova opozicija sutra, ako kojim slučajem dođe na vlast za koju se konstantno bori, nastaviti da radi sa UAE, posle ovakvog nepoštovanja koje je danas demonstrirano?!

Poslanik SNS Nebojša Bakarec ovo je opravdano nazvao vrhunskim bezobrazlukom onih koji "neće da rade, a primaju platu".

 Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš juče je stigao u Beograd, a prvi sastanak imao je s predsednikom Srbije Aleksandom Vučićem.

- Srdačan i sadržajan razgovor sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta UAE o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu - napisao je Vučić nakon sastanka na Instagramu.

UAE su za Srbiju jedan od najvažnijih partnera u regionu Zaliva, a naši odnosi su najbolji dokaz koliko međusobno poverenje, stabilnost i dugoročna vizija mogu da donesu konkretne rezultate, dodao je.

Vučić sa Gobašem Foto: Nemanja Nikolić

 Kurir Politika

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