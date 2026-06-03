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Potpredsednik Srpske liste (SL) Dalibor Jevtić izjavio je sinoć da su izbori u AP Kosovo i Metohija 7. juna referendum, na kojem se bira između politike progona srpskog naroda sa prostora AP KiM koju zastupa premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti i, sa druge strane, politike koje zastupa SL uz podršku zvaničnog Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda na prostor južne srpske pokrajine.

- Borbe za bolji položaj, život, i ono što se zove osnovna ljudska prava. Upravo će se u nedelju 7. juna birati između te dve opcije. I unutar srpske zajednice, jer i unutar srpske zajednice imamo dve opcije - SL koja zastupa politiku opstanka i ostanka srpskog naroda, a imamo, s druge strane Nenada Rašića, koja zastupa politiku Kurtija, i gotovo sam siguran da će u nedelju, 7. juna, biti poslata vrlo jasna i snažna poruka poruka koja će reći 'ne' Aljbinu Kurtiju i da sve ono što čini unazad nekoliko godina, teror koji vrši nad srpskim narodom, neće proći - rekao je Jevtić u gostovanju na RTS.

Kako je rekao, 7. jun nije u sudbonosnom smislu odlučujući dan, ali je za Srbe svakako važan dan koji će da odredi neke dalje tokove u budućnosti i u političkom smislu će odrediti život Srba na prostoru AP Kosovo i Metohija.

- Sramno je ono što se desilo pritvaranjem ovih sedmoro časnih, poštenih ljudi, i nije to jedino što Kurti radi da bi pomogao Nenadu Rašiću, jer ono što Kurti vidi kroz pomoć i podršku Nenadu Rašiću jeste dobijanje još nekog mesta u prištinskoj skupštini za sebe. Ono što Kurti ne zna jeste da kada god na taj način neko želi da Srbe zastraši, reakcija je drugačija - poručio je Jevtić.

Dodao je da to nije prvi i jedini pokušaj Aljbina Kurtija da okrene Srbe protiv svoje države, protiv zvaničnog Beograda.

- Ali je reakcija Srba uvek bila takva da su Srbi unazad kroz nekoliko izbornih procesa poslali jasnu poruku da ne žele Nenada Rašića, da ne žele nekog ko ne predstavlja Srbe - naglasio je potpredsednik SL.

On smatra da će i hapšenje sedam direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova u Gračanici samo doprineti da se unutar srpske zajednice stvori vrlo jasan stav koji će biti prikazan kroz glasanje u nedelju da ih Kurti nije uplašio.

- I da 7. juna glasamo i šaljemo poruku da ti ljudi moraju što pre da se nađu na slobodi, kao i svi oni drugi pritvoreni Srbi koji se nalaze u prištinskim kazamatima po različitim lažnim optužnicama samo da bi se uneo strah među srpskim narodom - istakao je Jevtić.

On je naglasio da životna borba Srba na KiM nikada nije bila laka niti će biti, ali da to ne znači da će odustati.

- Ne smemo da prihvatimo to kada neko govori: 'Znate, Beograd je kriv za ovo što vam se dešava'. To je upravo ono što Aljbin Kurti želi. On želi taj srpsko-srpski sukob i upravo je to još jedna borba koju mi imamo na terenu. Iz tog razloga, 7. juna imamo taj referendum, koji je za nas i te kako važan. Moramo reći 'ne' Aljbinu Kurtiju glasom za SL i glasom za broj 119 mi ćemo vrlo jasno reći da Aljbin Kurti neće uspeti u svojim namerama - smatra potpredsednik SL.

1/11 Vidi galeriju Predizborna kampanja Srpske liste Foto: Srpska lista

Jevtić je rekao da je institucionalnu nestabilnost na KiM kreirao Aljbin Kurti, jer on je taj koji ne želi dogovor i koji ne želi formiranje institucija.

- Njemu odgovara ova situacija, jer na taj način on vlada već petu godinu i planira da nastavi da vlada na isti način. Ima izgovor kod međunarodne zajednice da ne može da sprovodi nekakve dogovore, a s druge strane nastavlja da ostvaruje neke druge svoje ciljeve, pretežno kada govorimo o srpskoj zajednici - da proteruje Srbe sa prostora KiM - istakao je Jevtić.

Prema njegovim rečima Kurti koristi i trenutnu geopolitičku situaciju u svetu jer vrlo jasno zna da fokus i pažnja međunarodne zajednice nije trenutno na Prištini.

Jevtić je rekao da su interesi Srba na KiM mir i stabilnost.

- I u tom smislu je i važno naše učešće u institucijama u punom kapacitetu, ono što nam pripada. Vrlo je važan način na koji će i 7. juna i Srbi glasati i na taj način dati nama tu potrebnu snagu da se u nimalo lakim okolnostima borimo za njihove interese - naglasio je Jevtić.

Jevtić je rekao da sigurnost i zaštitu Srbi sa KiM prvo vide u Beogradu.

- Bez te veze sa Srbijom naš život bi bio svakako daleko teži nego što jeste danas. Da li je situacija idealna? Nije. Da li su okolnosti u kojima zvanični Beograd, predsednik Aleksandar Vučić i kancelarija za KiM u tom diplomatskom smislu rade, da li su te okolnosti lake? Nisu. Dakle, to je borba, ali dokle god mi imamo priliku da na ovu temu razgovaramo na svim nivoima, uključujući i taj najviši nivo u političkom smislu, imamo šansu da nešto promenimo - rekao Jevtić.

Istakao je da 7. juna treba da se kaže "ne" Kurtiju, a to će se to reći glasanjem za Srpsku listu.

Foto: Srpska lista

Istakao je da se nada da će 7. juna proteći sve mirno i pozvao je sve Srbe da masovno izađu na izbore na KiM i sve raseljene i da na taj način podrže i sebe i svoje sunarodnike.

- Mi se 7. juna borimo za naša prava kroz demokratski proces. Nakon 7. juna imaćemo još izazova, ali svakako je i večeras poslata vrlo jasna poruka da ne odustajemo, da ćemo se boriti bez obzira na sve izazove, bez obzira na sve pretnje kojima smo izloženi danonoćno, jer je ta naša borba upravo sve suprotno onome što Aljbin Kurti želi u krajnjem smislu, a on želi da Srba na prostoru KiM nema. Zato još jedanput: nedelja, 7. jun, mirno, staloženo, svi na izbore, glas broj 119, glas za Srpsku listu, i nastavljamo da se borimo za život, za normalan život, za mir i opstanak na prostoru Kosova i Metohije - poručio je Jevtić.