- Izbori će biti u Srbiji za pet meseci, računajući od početka juna. Postoje dve, tri moguće opcije, ali to su tehnička pitanja. Verujem da ćemo do kraja godine imati i parlamentarne i predsedničke izbore - objasnio je Vučić, koji je isključio mogućnost još jednog predsedničkog mandata nakon što mu istekne trenutni u skladu sa Ustavom.

Na pitanje da li bi ponovo želeo da se vrati na mesto premijera, rekao je da bi "to moglo da se desi" jer bi njegovoj Srpskoj naprednoj stranci SNS) moglo biti potrebno njegovo vođstvo, navodi se u tekstu Blumberga.

Uprkos protestima, njegova stranka vodi sa anketama sa najmanje 40% podrške, daleko ispred još uvek fluidnog, pokreta bez lidera koji predvode univerzitetski studenti. Niko se još nije pojavio kao njegov direktan izazivač, dok je glavna opozicija i dalje podeljena - navodi se u tekstu.